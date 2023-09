J’ai été bien accueilli. Je retrouve des têtes que j’ai connues il y a longtemps. Mais sur le terrain, ça n’a pas été top. Il y a eu un manque de présence aux entraînements. On n’a pas su travailler énormément de choses, collectivement parlant. On n’a jamais été à dix joueurs du noyau de R2. Les deux coaches sont motivés, c’est dommage pour eux. Rien n’est mal fait. On va voir ce qui se passe les semaines qui viennent. Mais je l’ai dit aux joueurs, ils ne sont plus en P1, il faut un jeu plus structuré et donc travailler.

Vos premières impressions sur l’équipe ?

Collectivement, c’est donc difficile de juger. Pour le reste, dans ce que j’ai vu, c’est positif. Il y a de l’engagement, de la volonté et les joueurs sont réceptifs. Que tout le monde soit à l’écoute, c’est vraiment bien. Mais pour appliquer les choses, il faut qu’on soit dix.

Dans quel secteur y a-t-il le plus de travail ?

Dans la lecture de jeu, d’un point de vue offensif. La défense collective, aussi. On est encore un peu faible. Mais c’est normal puisqu’on ne s’est pas entraîné une fois avec l’ensemble des joueurs du noyau de R2.

Sinon, je pense qu’on est pas mal sur contre-attaque. Quand on met de l’intensité, on peut embêter du monde. Mais il faudra être régulier et cela passera par les entraînements.

L’équipe est parée, physiquement ?

On a du mal physiquement. À nouveau, c’est lié au manque d’entraînement. Mais d’un point de vue taille et poids, on est bien. Jusqu’à présent, on n’a pas été dominé à l’intérieur. Et les "petits", comme Braet, Delepierre et moi, on est relativement physique.

Un mot sur le coach, Bastien Delepine, qui va découvrir, lui aussi, la 2e régionale ?

Je trouve qu’il a de bonnes connaissances. Lui et l’assistant-coach (Massimiliano Henrotay) sont là aussi pour apprendre. Ils sont ouverts à la discussion, c’est hyper important. Ils veulent progresser.

Vous êtes leur relais sur le terrain ?

Oui. J’essaye de communiquer et d’insuffler de l’intensité. Dès que je peux, je donne des conseils. J’ai toujours bien aimé guider ces dernières années à Neufchâteau.

Ce ne sera pas frustrant de ne jouer que les matches à domicile ?

Non. Mentalement, je ne suis plus dans l’optique de m’entraîner deux fois par semaine et de jouer une fois par semaine. J’ai passé un cap à ce niveau-là. Dans ma tête, tout est bien clair et cela a été convenu comme cela avec le club. Donc il n’y a pas de frustration.

Ce premier match contre Spa, un autre montant, est déjà important ?

Oui, c’est un match très important pour nous. On doit le prendre. Et l’average comptera. Il faudra y penser jusqu’à la fin. Même si jamais ça ne tourne pas à notre avantage.