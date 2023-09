Bercheux, pour sa part, s’est imposé à Sainte-Ode. Mené 1-0 après le but de Lanners, le Bercheux de Raphaël Bozet, qui était de retour dans son ancienne équipe, a inversé la tendance après le repos grâce à Vermierdt et à Collignon, auteur du but victoire dans les derniers instants.

Notons aussi la victoire d’Orgeo à Paliseul grâce à un doublé de Dubois, à chaque fois bien servi par Bolle.

Enfin, Vaux et Bouillon ont partagé (1-1) tandis que Saint-Hubert s’est incliné à Tellin (3-2).