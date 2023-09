Lorian Léonard va parcourir 150 km pour affronter ses voisins

Ce sera tout le paradoxe de Lorian Léonard ce dimanche: comme d’habitude, il se farcira les 75 km qui séparent son domicile du terrain habaysien (et donc 150 en aller-retour) afin d’y défier un club dont il est quasiment un voisin et qu’il est d’ailleurs allé suivre dimanche, contre Raeren. "J’habite Bovigny, précise le véloce ailier des Gaumais. C’est là que j’ai débuté avant de rejoindre Gouvy puis de passer chez les jeunes de Virton. J’ai joué pour les Oranges de 10 à 13 ans. Je les ai déjà affrontés en match amical, mais pour une rencontre officielle, ce sera une grande première. Non, je ne viendrai pas en car avec eux (rires), mais j’attends ce rendez-vous avec impatience."

Et non sans une certaine appréhension. "Parce que tout le monde nous voit déjà vainqueurs, prévient-il. C’était déjà le cas contre Wanze/Bas-Oha. Moi, j’ai le sentiment que ces matches sont encore plus durs que ceux qu’on vient de disputer en Coupe parce que nos adversaires veulent s’offrir le scalp d’un favori. Mercredi, après une première période difficile, on a su rectifier le tir, mais on doit confirmer cette deuxième période dimanche, contre une équipe qui ne va rien lâcher, j’en suis convaincu."

Reste que la phalange nordiste se cherche encore actuellement, là où les Habaysiens, en pleine bourre, enchaînent les prestations de choix. Et Lorian Léonard n’est d’ailleurs pas en reste depuis peu. S’il a dû se contenter de montées au jeu lors des premières rencontres officielles de la saison, il vient de débuter les deux dernières. Conséquence du replacement de Thomas Ansion dans l’axe, en l’absence de Simon Poncelet, blessé, il a pris place sur le flanc droit de l’échiquier mis en place par Samuel Petit.

"Je risque de collectionner les cartes"

Rien d’inédit, mais rien d’habituel non plus pour ce qui le concerne. "En fait, j’avais déjà endossé ce rôle de piston deux fois la saison passée", précise le joueur ardennais qui a mis un pied dans deux des trois buts inscrits contre Wanze. Et devrait s’installer à plus long terme dans ce rôle, dès lors qu’Ansion vient de s’envoler pour l’Espagne dans le cadre d’un Érasmus. "J’ai été formé comme véritable ailier, j’aime jouer à l’attaque, mais j’affectionne aussi cette position sur le flanc, poursuit-il. En matière de réflexes défensifs, je dois encore évoluer car je n’ai jamais joué comme défenseur, mais j’ai la chance de bénéficier des bons conseils et de la couverture de François Reyter (NDLR: l’élément le plus à droite de la défense à trois). Et j’essaie de compenser mon manque de métier dans ce domaine par mon envie et mon engagement. Même si je dois veiller à y aller moins sec parfois, sans quoi je vais collectionner les cartes. J’en ai déjà pris une mercredi."

L’étudiant de l’UCL, qui vient de finir sa 2e session en 3e année d’éducation physique et attend impatiemment les résultats, se voit bien rester à ce même poste pour un long moment. "J’ai toujours eu une bonne VMA, donc enchaîner les allers-retours ne me pose pas de problème, assure-t-il. Avec ma vitesse, je peux faire mal et c’est plus facile de plonger dans les ouvertures que de recevoir le ballon dans un espace réduit. En plus, cela va faire de moi un joueur plus complet, capable d’aider Habay à atteindre son objectif."