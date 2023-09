Les cinq matchs à suivre ce week-end en P2 et P3 luxembourgeoises

1. Bastogne – Nassogne (2C) Dans une série où personne ne revendique haut et fort le statut de favori, ce duel entre le Léo, descendant de P1, et Nassogne, habitué au podium en P2, donnera l’occasion d’y voir plus clair. Les hommes de Pol Leemans passeront leur premier vrai test, après leur victoire facile à Petit-Han, face à des Nassognards qui viennent de frapper fort en Coupe face à Chaumont (3-0). Compétition dans laquelle Nassogne et Bastogne se sont d’ailleurs déjà croisés, en août. Les Bastognards s’étaient imposés 0-1.