Le Virtonais Karim Ilunga retrouve ses sensations et découvre la sélection

Un autre élément du groupe virtonais fera presque figure de nouveau venu lui aussi. Karim Ilunga, en effet, s’il a déjà rejoint le stade Yvan Georges voilà près de deux ans (en janvier 2022), n’a pas encore eu l’occasion d’y exprimer son talent dans la durée.

D’abord aligné chez les espoirs, le jeune Strasbourgeois d’origine congolaise a été lancé dans le grand bain de l’équipe fanion en début de campagne passée, à l’occasion du match d’ouverture face au futur champion molenbeekois. Vif, séduisant, déroutant parfois lors de ses premières prestations, auteur d’un joli but face à Bereven, l’ailier gauche virtonais allait cependant se retrouver rapidement à l’infirmerie. Victime du syndrome de l’essuie-glace (genou), opéré à Anvers au début de cet hiver, le joueur formé en partie au Racing de Strasbourg n’a pu reprendre la compétition officielle qu’au début de cette saison.

Et on l’a d’abord vu en difficulté dans la majorité de ses initiatives offensives, comme sur cette perte de balle qui a coûté un but à Bocholt. Logiquement en quête de ses meilleures sensations après une aussi longue absence.

6 kg à perdre

Jusqu’à ce mercredi, sur la pelouse du Lierse. Aligné cette fois en n°10, Karim Ilunga a de nouveau affiché les qualités qui peuvent faire de lui un des aouts majeurs de l’Excelsior cette saison. Vif, subtil, inspiré et auteur du but d’ouverture, il ne pouvait masquer son soulagement à l’issue de la partie. "Je m’attendais à rencontrer des difficultés à la reprise, confiait-il, je savais que je devrais me montrer patient, mais ça m’énervait malgré tout. Le match de ce mercredi m’a fait du bien, j’espère confirmer, comme toute l’équipe d’ailleurs qui a emmagasiné une bonne dose de confiance après deux matches de Coupe difficiles."

Durant sa longue convalence, lassé de son inactivité, Karim s’était un peu laissé aller, laissant apparaître une demi-douzaine de kilos superflus. "Mais dès que j’ai pu reprendre, j’ai mis les bouchées doubles, assure le joueur né à Kinshasa il y a 22 ans avant de rejoindre rapidement la France avec ses parents. Pendant la trêve estivale, j’ai travaillé avec un coach individuel à Strasbourg, j’ai vraiment bien bossé et j’étais très déterminé au moment de reprendre."

Formé en 10

Malgré la relégation, malgré les incertitudes planant sur le club, son idée était claire: poursuivre à Virton. "Dans ma tête, c’était clair: après une campagne aussi frustrante, j’avais envie de montrer ce que je sais faire", assure-t-il.

Et c’est peut-être à cette position inattendue de n° 10 qu’il tentera d’y parvenir. Inattendue mais pas inédite, loin de là. "Chez les jeunes, c’est à ce poste que je jouais, précise-t-il. C’est lorsque je suis arrivé à Strasbourg, un peu avant mes 18 ans, qu’on m’a décalé sur l’aile et j’y suis resté. Honnêtement, c’est dans ce rôle que je pensais faire carrière. Mais le coach (NDLR: Fabien Valéri) voulait me voir à différents postes et durant la semaine précédant l’Antwerp, j’ai travaillé en 10."

Un choix d’autant plus judicieux que l’Excelsior vient, avec De Almeida et Gomes, de recruter deux ailiers supplémentaires. On ne serait donc pas étonné si Karim Ilunga était maintenu dans ce rôle plus axial durant l’essentiel de cet exercice. Et y puise les effets bénéfiques d’un retour aux sources.

Repris en sélection

Et, bonne nouvelle supplémentaire pour lui: il vient d’être convoqué pour deux matchs amicaux de l’équipe espoirs du Congo. Ils affronteront le Sparta Rotterdam et Lommel entre le 5 et le 11 septembre. L’attaquant manquera donc la venue de Beveren en Coupe.