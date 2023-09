Équipes B, U21… Ne vous faites plus avoir !

Commençons par le cas méchois. Face à Aywaille, lors de la première journée de championnat, les Méchois n’ont inscrit qu’un seul joueur né après 2001 sur la feuille, Antoine Déom en l’occurrence. Le règlement en impose deux: "Les clubs de D2, D3 et P1 sont obligés d’inscrire sur la feuille de match au moins deux joueurs qui, avant le 1er janvier qui précède la saison, n’ont pas 21 ans (NDLR, donc nés en 2002 ou après). Si tel n’est pas le cas, un ou deux remplaçants, en fonction de leur absence, pourront être inscrits en moins sur la feuille de match, remplissant ainsi l’obligation. Le club qui ne respecte pas les règles reprises ci-dessus est considéré comme ayant inscrit un ou deux joueurs non-qualifiés sur la feuille de match." Aywaille n’a pas déposé réclamation, mais l’ACFF, qui analyse automatiquement les feuilles de match en nationale, devrait infliger aux Gaumais un score de forfait malgré tout. En clair, nos clubs de D3 et P1 doivent absolument veiller à inscrire au moins deux joueurs nés en 2002 ou après sur chaque feuille de match.

Équipe B: la règle change suivant la compétition

Venons-en aux équipes B, maintenant. Pas toujours facile de s’y retrouver, dès lors que le règlement n’est pas le même en Coupe qu’en championnat. Et il diffère encore pour les tours finals !

En championnat, la donne n’a pas changé depuis plusieurs années: "Un club peut inscrire sur la feuille d’un match officiel de son équipe B un maximum de trois joueurs inscrits sur la feuille de match d’un des quatre derniers matches officiels de son équipe A de la saison en cours". En P3E, Vaux-Noville B a enfreint ce point du règlement lors de la première journée de championnat en inscrivant sur la feuille de match quatre joueurs qui avaient participé à au moins un des quatre derniers matchs de l’équipe A. La victoire 4-3 sur le terrain face à Vecmont s’est donc transformée en défaite 0-5 sur tapis vert.

Nous n’en sommes par encore là, mais rappelons déjà la règle en vigueur pour les matchs de tour final: "Il n’est pas possible d’inscrire sur la feuille de match de l’équipe B des joueurs qui ont effectivement commencé plus de la moitié des matches de championnat déjà disputés par l’équipe A".

Et la Coupe, dans tout cela ? Le règlement de la Cristaline Cup est provincial. Il a été voté par nos clubs en CPE. Que dit le règlement ? "Jusqu’aux 1/8es de finale, tout joueur aligné en équipe A en match officiel, exception faite du gardien de but, ne pourra plus être aligné en équipe B en match de Coupe de la province. Pour toute irrégularité constatée suite à une réclamation concernant une équipe B, le match sera perdu sur score de forfait." Messancy B (contre Marbehan en seizièmes) et Libramont B (contre Wellin en huitièmes), qui s’étaient imposés sur le terrain, ont été éliminés pour n’avoir pas respecté ce point du règlement.

Mais attention, car la règle change à partir des quarts de finale ! "À partir des quarts de finale, un club peut inscrire sur la feuille de match de son équipe B un maximum de trois joueurs inscrits sur la feuille de match d’un des quatre derniers matches officiels de son équipe A de la saison en cours. Cependant, il n’est pas possible d’inscrire sur la feuille de match de l’équipe B des joueurs qui ont effectivement commencé plus de la moitié des matches officiels déjà disputés par l’équipe A." Quarts de finale de la Coupe qui, pour rappel, auront lieu ce mardi. Les entraîneurs d’Arlon B, Oppagne B et Tontelange B auront donc tout intérêt à vérifier leur sélection deux fois plutôt qu’une.

Voilà, comme ça, vous savez tout !