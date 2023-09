Désormais, Marthus limite ses touches de balle

Parfois positionné comme numéro 10 en préparation, c’est en tant que numéro 9 que le gamin de Chaumont a débuté face à Huy. "En première mi-temps, nous avons été à la hauteur, mais après le repos, le bloc était un peu plus bas et nous avons eu moins de possibilités, confie celui qui a mis trois buts en préparation. Huy, c’était vraiment une belle équipe par contre, cela ne m’étonne pas de voir les Hutois faire partie des favoris de la série avec Habay."

"Être stressé ? Pourquoi je le serais ?"

Au printemps dernier, les coups de fils reçus par Tom Marthus ont presque été aussi nombreux que les like reçus par Emily Ratajkowski sur ses posts Instagram. Mais au final, c’est Richelle qui a eu les faveurs de celui qui va débuter sa deuxième année d’études en géographie dans la Cité Ardente. "Comme je suis aux études à Liège, rester dans la région, c’est beaucoup plus facile pour les entraînements, raconte Tom Marthus. J’ai parlé avec le coach et j’ai directement été séduit. Richelle est un club familial et c’est ce qu’il me fallait. J’aime cette ambiance. En plus, Richelle était au niveau supérieur donc tout était réuni. Maintenant, je ne connaissais personne avant de signer ici. Pas trop de stress avant le premier entraînement ? Non. Pourquoi je le serais ? Ce ne sont jamais que des joueurs de foot, comme moi."

Depuis presque deux mois, Tom Marthus découvre donc l’environnement d’un club de D3. "Cela change énormément par rapport à ce que j’ai connu avant, concède celui qui ne sait pas encore s’il va débuter ce dimanche. Ce qui m’a le plus marqué, c’est le rythme. Là, tu joues en une ou deux touches de balle, pas plus. C’est vraiment la grande différence. J’ai dû apprendre, j’ai encore du déchet technique, mais je progresse. Le physique ? Franchement, cela me semblait plus physique en P1."

Avant de raccrocher, on a demandé à Tom Marthus ce que nous pouvions lui souhaiter pour cette saison. "Avoir le plus de temps de jeu possible et prendre du plaisir sur le terrain, répond l’intéressé Collectivement ? L’équipe espère faire aussi bien que l’an dernier où elle a terminé à la sixième place. Un 0/6 ferait tache ? Peut-être, mais après, le championnat est encore long."