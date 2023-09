Cruysberghs, 2e au G-Skin: "Enfin une course référence"

C’en sera déjà fini ce dimanche de la saison du G-Skin Rockrider MTB Trophy, au terme de la 2e course de son calendrier à Bertrix. Dimanche passé, c’est à Neufchâteau, au Moulin Kleeper et sur invitation du CC Chestrolais, que 149 pilotes en ont décousu. Thomas Garnier a sans surprise gagné en élites-espoirs. Le Jemellois a laissé le 2e à 7 minutes. Mais pas spécialement celui qu’on attendait: Samuel Cruysberghs, moins en verve ces derniers temps, a fini devant Axel De Lie et l’a emporté en master 1. "Je tiens enfin une course référence, en termes de gestion et surtout de sensations", sourit l’Hargimontois. "Être 2e au scratch derrière Thomas et surtout battre les jeunes dont je pourrais être le père me rend fier. Je suis d’autant plus heureux que la course avait lieu à 300 m de mon partenaire (NDLR: Bike4All, où bosse Axel De Lie). Le dernier tour était interminable. J’ai failli avoir un torticolis à me retourner toutes les 10 secondes."