Antoine Waltzing: "J'ai encore beaucoup à apprendre"

Antoine Waltzing s’est donc classé à la 26e place (sur 130) en 18-24 ans, à l’issue de ses premiers mondiaux Ironman, sur le format 70.3 (1 900 m, 90 km, 21,1 km – 4 h 09). À Lahti (Finlande), il a aussi pris la 158e place sur 3 333 concurrents, toutes catégories d’âge confondues. Un résultat prometteur, quand on sait qu’il ne s’agissait que de son deuxième half et que la fin de sa préparation a été perturbée par une fièvre et une pharyngite. "J’ai craqué émotionnellement à l’arrivée, en repensant à une préparation qui m’a coûté beaucoup d’énergie et de temps et ne s’est pas terminée comme prévu, confie celui qui bosse depuis peu chez Décathlon à Arlon. Il y a eu pas mal de drafting dans ce championnat (NDLR : ce qui est interdit). Cela m’a affecté. Je n’ai pas vu d’arbitre à moto. Mais tout s’est bien passé. Même si cette course m’a légèrement frustré, c’était une magnifique expérience. Je ne sais pas si j’aurais fait mieux sans être malade. Je suis très satisfait de mes chronos (NDLR: 40 km/h à vélo et 1 h 19.45 sur le semi-marathon). J’ai encore beaucoup à apprendre toutefois, des détails pour aller plus haut. J’aimerais d’ailleurs créer une structure de coaching, pour offrir un encadrement aux athlètes désireux de viser les sommets. C’est en réflexion."