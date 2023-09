Alain Hourlay a replongé, à 60 ans

Un peu les deux. On prend plusieurs buts sur phases arrêtées, ce qui traduit un certain manque de concentration. Mais on a senti la fatigue s’installer également. Dans la dernière demi-heure, les courses n’étaient plus les mêmes que durant la première. Ce qui est dommage, c’est que nous ratons deux balles de 0-3 et encore une de 2-3.

Vous affirmiez, après le match, que cette défaite s’expliquait en partie par une préparation trop peu suivie. C’est-à-dire ?

J’avais donné un programme de préparation individuelle à suivre durant les quinze jours précédant la reprise. Rien n’a été fait. Comment je le sais ? D’une part, parce que certains joueurs l’ont avoué, très honnêtement. D’autre part, parce que ce programme incluait quelques exercices spécifiques et, quand j’en ai parlé à la reprise, certains se demandaient de quoi je parlais. À ce retard s’ajoute un taux de présence aux entraînements un peu faible. Nous avons tourné avec une moyenne de onze à douze joueurs à l’entraînement, sur un noyau de vingt, en juillet et août.

C’est devenu monnaie courante, mais cela n’arrivait pas il y a dix ou quinze ans, si ?

Non. C’est toujours frustrant, pour un entraîneur, de prévoir une séance pour 18 joueurs et de se retrouver à 12. Mais il faut l’accepter, ce n’est pas propre à Vaux-Noville. J’imagine que cela n’arrive pas dans des clubs qui visent le Top 3 comme Ethe, Libramont ou Messancy, mais les clubs qui boxent dans la même catégorie que nous, autrement dit qui visent le maintien, ont probablement été confrontés au même phénomène. Pour ne rien arranger, l’absence de rotation durant les matchs a engendré quelques bobos ici et là. Je n’ai parfois pu inscrire que douze ou treize noms sur la feuille, tout en devant faire appel à des garçons de l’équipe B.

Vaux-Noville est donc toujours en phase de préparation ?

Oui. Je pense que nous avons deux à trois semaines de retard et que je vais devoir répéter, en septembre, des séances qu’on programme habituellement en août. Les secondes sessions se terminent, les gens rentrent de vacances, l’un ou l’autre blessé revient dans le coup, comme Gauthier Gengler… Je retrouve petit à petit un vrai groupe.

Ce manque d’assiduité durant la préparation vous énerve ?

Non, comme je l’ai dit, il faut vivre avec. C’est sociétal. Puis la déception est gommée par l’implication des joueurs présents, qui sont très réceptifs et se donnent comme il faut. Des garçons comme Gungor, Soyer ou Vandenbergh n’ont quasiment raté aucune séance depuis le début.

Votre dernière expérience comme entraîneur principal remontait à votre bref passage à Melreux, entre novembre 2016 et mars 2017. Qu’est-ce qui vous a décidé à replonger six ans plus tard, à 60 ans ?

Si j’ai mis le football entre parenthèses durant plusieurs années, c’est d’abord pour des raisons professionnelles (NDLR, il travaille à la police). Mon emploi du temps ne me permettait plus de me libérer trois fois semaine pour le football. J’ai retrouvé un peu de temps libre, voici quelques mois, et j’ai donc repris du service à Givry, aux côtés d’Eddy Raskin. J’étais chargé de la préparation physique. Bon, inutile de rappeler comment l’épisode givrytois s’est terminé…

Mon arrivée à Vaux-Noville, finalement, s’explique très facilement. Je ne voulais plus me consacrer uniquement à la préparation physique. Et quand Vaux m’a contacté, j’ai directement été emballé. D’abord, parce que je connais très bien le club, pour y avoir évolué pendant trois saisons comme joueur. Cela remonte au début des années 90, mais j’ai gardé un excellent souvenir de mon passage là-bas. Peut-être bien mes plus belles saisons comme joueur. Certains bénévoles de l’époque sont toujours présents aujourd’hui, je pense à notre délégué, Roger Léonard, notamment.

La deuxième raison de ma venue, c’est la structure du club. Vaux-Noville est un club bien géré, bien organisé. Les infrastructures sont de qualité, il y a du matériel, des ballons, ainsi qu’un staff de qualité avec Laurent Lambert, Lucien Wilmotte et Kévin Wauthy, qui pense tout doucement à sa reconversion et s’intéresse de plus en plus à la gestion de groupe. En clair, à Vaux, l’entraîneur entraîne. Il ne doit pas s’occuper de tout, ce qui est parfois le cas ailleurs. Tout mis ensemble, cette proposition tombait à pic. Si Vaux-Noville m’avait contacté plus tôt, j’aurais probablement replongé plus tôt.

L’Alain Hourlay de 2023, à 60 ans, est différent de l’entraîneur qu’il était il y a dix ou quinze ans ?

Oui, évidemment. Je suis plus calme qu’avant, je relativise plus facilement.

Qu’est-ce qui vous manquait le plus, dans le rôle de T1 ?

La vie du vestiaire. J’aime ressentir que les joueurs prennent du plaisir à l’entraînement. Je pense d’ailleurs que certains sont agréablement surpris, car on m’a toujours collé une étiquette de coach "physique". Ce que je suis, je ne le nie pas, mais mon approche a évolué. Je reste attaché à la rigueur, à la discipline, mais je me montre plus souple qu’avant. On s’entraîne plus avec le ballon. Puis j’accorde plus d’importance à la tactique et la technique que je ne le faisais autrefois.

Quel est votre projet de jeu, aujourd’hui ?

Je veux voir mes onze joueurs participer au jeu quand l’équipe a le ballon et idem quand elle ne l’a plus. Chaque joueur doit se sentir impliqué en permanence, ce qui demande beaucoup de travail en termes de déplacements. Les reconversions, les compensations… On défend et on attaque à onze. Jadis, on avait deux ou trois individualités devant, pareil derrière, et on ne cherchait pas beaucoup plus loin. Le jeu est moins rigide qu’il y a quinze ans.

Quand on vous dit "Oppagne", qu’est-ce que cela vous évoque ?

De bons souvenirs. C’est le premier club qui m’a donné ma chance comme entraîneur en P1. J’y ai effectué un deuxième passage entre 2014 et 2016, avec un titre raflé lors de l’ultime journée en P2 à la clé. J’ai toujours eu de bons contacts avec Philippe Paquet, le président. Je l’ai eu comme joueur. Comme Valère Lamy, d’ailleurs. Ce sera amusant de le retrouver sur le banc d’à côté, ce dimanche. Je me souviens qu’à l’époque, il n’était pas toujours d’accord avec mes choix. Quand il ne jouait pas, il ne comprenait pas toujours pourquoi. Cela me fait sourire car je sais qu’aujourd’hui, il doit être confronté aux mêmes problèmes, mais vus de l’autre côté.