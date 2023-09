À bientôt 35 ans, Denis Crèvecœur a toujours faim

Pas du tout, nous avons perdu Robin Dardenne pour 6-7 semaines, nous n’avons pas produit un football attractif et nous avons eu la chance avec nous. Le deuxième but, tout le monde se demande encore comment elle est entrée après le dégagement de Jean-Philippe Marthoz et puis alors que Waremme est revenu à 2-2 et que nous avons raté un penalty, un joueur de chez eux commet une faute dans le rectangle alors que le ballon est dans le bras de son gardien. Honnêtement, nous nous en sortons bien même si Waremme a été peu dangereux. Sur un terrain catastrophique, il y a eu surtout des duels.

Ce qui n’est pas pour vous déplaire.

Détrompez-vous. Alors j’aime le combat, l’impact, mais à Mormont, on aime surtout jouer au football. Avec le 3 arrière en place depuis quelques années, je prends beaucoup de plaisir à participer à la construction, à devoir choisir la première passe pour relancer. La semaine dernière, j’avais l’impression d’être revenu 15 ans en arrière, à devoir gagner uniquement des duels, sans jouer au football.

Si vous avez gagné trois points, vous avez donc perdu Robin Dardenne, touché à la clavicule et sur la touche pour au moins six semaines.

C’est un gros coup dur. Robin remporte 100% des duels aériens, il amène de l’impact. On a vu une énorme différence sans lui à Waremme.

Par qui le remplaceriez-vous ?

Il y a des solutions avec Lo Monte, Arnaud Burton ou encore Charneux par exemple.

Mormont a peu recruté et des joueurs venus des étages inférieurs, cela ne vous a pas inquiété ?

Pas du tout. Les frères Burton, je connaissais leur mentalité. Finalement, comme titulaire, seul Antoine Lecerf est parti. Et nous étions habitués à jouer sans lui vu ses nombreuses suspensions (rires). Arnaud Burton a déjà amené du répondant physique la semaine dernière, les jeunes Raposo et Putz ont des qualités indéniables, ils sont rapides et sont de bons manieurs de ballons. Je n’ai jamais été inquiet.

Que peut viser Mormont ?

Vivre une saison tranquille, c’est la moindre des choses. Mais j’estime que l’équipe est capable de viser le top 5. Tout peut aller très vite dans un sens ou dans l’autre dans cette série, mais au vu des qualités du noyau, il n’est pas idiot de se dire qu’une place dans le top 5 est envisageable.

Dardenne blessé pour une longue période, Amhauch qui part le dernier jour du mercato, vous ne craignez pas l’étroitesse du noyau ?

Si, mais la volonté du club est d’avoir 20 joueurs et deux gardiens, pour que chacun ait sa chance à un moment donné. Il ne faudrait pas de nouvelles tuiles prochainement en tout cas.

Vous allez avoir 35 ans le 13 septembre, est-ce votre dernière saison à ce niveau ?

Je ne le sais jamais en débutant la saison, tout dépend de comment mon corps va réagir aux efforts. Je suis tout cassé en semaine, à cause du synthétique qui est dur comme du béton, mais pour le reste, je tiens le coup. Le jour où je suis dépassé, que je ne tiens plus la route, alors je laisserais ma place. Mais je prends encore un plaisir fou, dans un club à quelques minutes de chez moi, sans prise de tête, qui est ambitieux et avec un coach extraordinaire. Que puis-je demander de mieux ? Je ne me vois pas ailleurs qu’à Mormont. Je me plais et je donne tout pour ce club.

La saison dernière, vous avez disputé 27 matchs sur 30, sans pépin physique, vous avez un secret pour tenir la route ?

Non, mais en devenant papa, on attrape un autre rythme de vie, les sorties du samedi soir sont inexistantes ou presque. Puis, je travaille au centre sportif d’Erezée et comme professeur d’éducation physique donc je suis souvent en mouvement, cela aide.

Une fois votre carrière de joueur terminée, vous resterez dans le milieu ?

Entraîner ou pas, je ne me suis pas encore posé la question, j’ai déjà pas mal d’activités en dehors, mais si mon fils commence le foot, il y a de grandes chances que je sois à fond derrière lui.