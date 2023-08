Tintigny débarque en D2 "pour s’amuser"

Par ailleurs, c’est grâce aux connaissances de joueurs du noyau que Jean Limpach et Gaëtan Rocca (Halanzy) ont rejoint le groupe . "Ce sont trois renforts de taille qui compensent le probable arrêt d’Édouardo Gasparoto, qui évolue désormais à Rochefort au foot, explique le président Noam Oussaidene. Nous avions besoin d’expérience et de vivacité dans cette nouvelle division qui s’annonce relevée."

Outre ces renforts, le BAT 81 n’a pas connu de révolution en son sein. "Nous avons plein de projets de développement en tête et nous les réalisons step by step, c’est cela notre force", annonce encore le président.

Sur le plan sportif, le coach Stevy Lenoir part un peu dans l’inconnu: "Il y a quand même plusieurs équipes de notre série de D 3 qui sont montées (Gedinne, Dison et les Ottomans Verviers). Je pense qu’il y aura une grosse différence de niveau entre les équipes du haut de tableau et les autres. On va bien entendu jouer le maintien dans un premier temps, mais je pense qu’on peut jouer le mi-classement voire même peut-être un peu plus haut si on est régulier et si la sauce prend rapidement avec les nouveaux. Pour ce faire, je compte garder une formule qui marche: un groupe soudé et un club familial où tout le monde se sent bien. Puis advienne que pourra."

Le président conclut: "On veut avant tout garder le plaisir de se retrouver le vendredi sans se prendre la tête. On est là pour s’amuser, rien de plus."