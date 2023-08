Marting à Waltzing pour faire de la post-formation

Vu les circonstances, l’équipe arlonaise n’aura pas d’ambition chiffrée cette saison. "Le but sera simplement de prendre du plaisir et de préparer l’avenir, confirme Johann Marting. Ils ont tous entre 16 et 22 ans. C’est un peu de la post-formation. Septembre va servir de préparation tardive pour nous. On fera le premier bilan début octobre. Arlon B est mon favori. Messancy, qu’on rencontre dimanche, est un gros morceau aussi. Fouches m’a agréablement surpris. L’exode dans notre équipe cet été ? Je ne l’explique pas du tout. Mais je préfère me concentrer sur l’avenir. Il y a eu peu d’arrivées. Deux joueurs d’Arlon B que je connaissais ont débuté ce week-end. Ils avaient arrêté en cours de saison dernière. Arlon a été correct de les libérer et notre C.Q. réactif pour les qualifier."