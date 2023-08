Étalle s’associe avec Leudelange et Renaud Brassart

Sainte-Ode dans la continuité

Le G4 Sainte-Ode, lui, n’a pas connu de grands changements dans son groupe si ce n’est le départ de Pierre-Antoine Diouf, reparti à Nassogne. David Polis (GSI Liège) et Cameron Barthélemy (Bertrix) sont partis également. En revanche, le club a fait signer quatre joueurs: Moustapha Sagna, Romain Lambert, Nolan Deville et Sidney Lanners. "On n’a pas vraiment d’ambition si ce n’est le maintien, explique le responsable Donovan Hinck. Maintenant, si les joueurs sont présents régulièrement, on doit pouvoir jouer le top 5."

Halanzy découvre la D3

Quant à La Belle Aventure Halanzy, elle découvre la nationale après le titre décroché en P1. "Dans le respect des promesses faites l’an dernier, le noyau de la nationale sera celui qui a été champion la saison passée, annonce le coach Didier Muller. Ce sera la trajectoire en tout cas le premier mois et on adaptera s’il le faut. L’objectif est à présent de grandir avec nos joueurs en visant le maintien. Il faudra gérer la règle des cartes bleues. On veut faire le maximum pour rester à ce niveau d’autant qu’il y a des très jeunes au club qui pourraient poursuivre cette aventure si elle se passe bien."