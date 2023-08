Centre-Ardenne pleure sa légende Maurice Raquin

Pourtant, à Neufchâteau, Maurice Raquin est une légende. Il s’est éteint ce 28 août à l’âge de 87 ans.

Impliqué dans le club de Neufchâteau depuis ses débuts en 1967 comme joueur, entraîneur, président et délégué interclubs, Maurice a consacré durant toutes ces années son temps au développement du club et du tennis de table. Beaucoup de pongistes actuels disent encore que Maurice leur a transmis sa passion. Un virus du tennis de table que lui et son épouse ont donné à leurs enfants, Martine et Stéphane, tous les deux toujours actifs aujourd’hui.

Maurice est resté fidèle à Neufchâteau même après la fusion avec Les Fossés, qui a donné naissance au club de Centre-Ardenne, dont il est devenu le président d’honneur.

Véritable gentleman à table, ses derniers coups de raquette en championnat ont été frappés en avril 2022, à l’âge de 86 ans, ce qui en faisait le joueur actif le plus âgé de la province. "Sa santé s’est dégradée depuis, il souffrait d’Alzheimer", confie Gwennaël Goffin, joueur de l’équipe fanion du club et président jusqu’en 2018.

Les trois octogénaires toujours actifs aujourd’hui, Maurice Nutal (Entente Houffaloise), Gérard Martin (Tenneville) et Roger Bolle (Bras) devront encore disputer au moins cinq saisons pour atteindre sa longévité.

Aujourd’hui, tout le tennis de table provincial est en deuil.