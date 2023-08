Elle a rebaptisé celle-ci Trail du Mirwart, au propre comme au figuré. Traduisez en effet aussi miroir. Après une boucle de 10 km (340 m de D + ), les participants étaient invités à repartir 75 minutes plus tard pour un tour, en sens inverse. Un 2e départ qu’ils sont 46 à avoir pris. Pas Julien Hastir, vainqueur de la première manche, mais bien Nicolas Bormann, 2e et son équipier au Batifer, qui a gagné la version miroir et le plus rapide au cumul des deux manches. En dames, Justine Wenkin a tout raflé.

Tous en redemandent déjà, dont le Thierry Paul, 4e, juste derrière Philippe Mottet, du TAF comme lui. "C’était une belle organisation, le concept mérite d’être connu pour attirer plus de monde", insiste le Marchois. Geoffrey Lallemand les rassure: "Il y aura un 2e, et peut-être plus vite encore qu’ils ne le pensent !"

Un 6 km et 2 courses kids (600 et 1 200 m) étaient aussi au menu. Ils sont 163 à avoir répondu présent.

10 km. Manche 1 (107). 1. Julien Hastir, 47.19 ; 2. Nicolas Bormann, 48.55 ; 3. Benjamin Doyen, 49.26.

1. Justine Wenkin, 56.44 ; 2. Lucile Senard, 58.41 ; Lætitia Grandjean, 1 h 01.51. Manche 2 (46). 1. Nicolas Bormann, 51.00 ; 2. Lucas Métens, 52.21 ; Philippe Mottet, 52.22.

1. Justine Wenkin, 1 h 01.38 ; 2. Katrien Jacques ; 1 h 10.33 ; Delphine Dubois, 1 h 10.37

Général: 1. Nicolas Bormann, 1 h 39.55 ; 2. Lucas Métens, 1 h 41.20 ; Philippe Mottet, 1 h 42.27

1. Justine Wenkin, 1 h 58.21 ; 2. Delphine Dubois, 1 h 16.00 ; 3. Magda Sedlakova, 1 h 12.27

6 km (46). 1. Quentin Saintviteux, 31.24 ; 2. Clément Darcis, 31.53. 1. Lesley Denuit, 37.54 ; 2. Séverine Barthélemy, 38.17.