Sainte-Cécile n’entend pas végéter en troisième provinciale

Avec la bagatelle de 23 unités, 7 petites victoires et une antépénultième place au classement, la défunte saison des Rouge et Blanc ne fut pourtant pas une franche réussite. Le T2, Olivier Jacquemin, ajoute: "Les résultats n’étaient clairement pas à la hauteur des attentes. L’après Covid a été compliqué pour le club. Pour ne rien arranger, nous avons perdu deux pions majeurs (NDLR: le buteur Jason Chauffour et Teddy Tymanyk) , partis à Bouillon cet été."

Alors le navire tanguait dangereusement, les Céciliens ont su redresser la barre. Et ils nourrissent des ambitions: "L’objectif est de ne pas végéter en P3 ou, à tout le moins, de jouer autant que possible le haut de tableau". Le club attire encore: "Nous avons bien remplacé ces départs avec un bon mix entre expérience et jeunesse. Jordan Boulanger revient de Florenville, c’est une valeur sûre au milieu de terrain. Nous accueillons aussi le retour d’Adel Meddah (après un court passage durant la saison"Covid") , qui connaît bien le club et dont la qualité n’est plus à démontrer. En outre, il amène dans ses valises le solide défenseur Recep Turk, provenant également de Paliseul. Ces trois joueurs ont comme rôle d’encadrer un groupe assez jeune."

Un gardien né en 2006

Fraîchement promu T2 et bras droit de Nicolas Legrand (pour qui il s’agit de la première expérience en tant que T1 chez les adultes), Olivier Jacquemin révèle également le talon d’Achille de l’effectif ces dernières années: "Nous avons joué de malchance avec le poste de gardien au cours des précédentes saisons. Quand ce n’était pas une blessure, les portiers nous faisaient faux bond. Il s’agissait donc de la cible prioritaire du club et nous avons misé sur le tout jeune mais talentueux Alexis Legrand (né en 2006 et formé aux Marostins), qui n’est autre que le fils du coach. Nous avons pleinement confiance en lui et nous espérons que tout se passera bien à ce poste désormais. La colonne vertébrale de l’équipe est désormais bien formée."

Alors, bis repetita pour l’Union Cécilienne ou véritable dynamique naissante ? Élément de réponse déjà ce week-end avec la réception du grand favori, Ethe B. À noter que les deux équipes se sont déjà affrontées en Coupe avec une courte victoire 2-1 des Rouge et Blanc.