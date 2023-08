J’ai 23 ans, j’ai débuté le football à Etain (département de la Meuse) à l’âge de 4,5 ans. J’y ai fait toutes mes classes jusqu’à évoluer dans l’équipe première en Régionale 2.

Comment avez-vous débarqué à Bleid ?

J’ai été contacté par Kamel Bouzoubaa sur Messenger. Il m’avait vu jouer, il m’a expliqué son projet. J’ai été séduit par le discours du coach. Comme j’avais envie d’un nouveau challenge et que je suis à la recherche d’un nouveau boulot, c’était aussi une belle opportunité de venir m’installer à proximité du Grand-Duché, où le marché de l’emploi est plus attractif que dans la Meuse.

Comment définiriez-vous votre profil de joueur ?

J’ai une bonne technique et je suis rapide. On me reproche parfois de ne pas toujours faire les bons choix et de garder un peu trop le ballon. Je vais travailler ce secteur avec mon nouveau staff.

Quelles sont vos premières impressions du football belge ?

J’ai été super bien accueilli. En France, après les matches et les entraînements, on boit parfois un coca et dix minutes plus tard, on rentre chez soi. Dans votre pays, on a l’impression de vivre dans un groupe d’amis, voire une famille. On passe autant de bons moments en dehors que sur le terrain, même avec les adversaires. Il y a plus de supporters, plus d’intérêt des médias, moins d’insultes. C’est beaucoup plus cohérent. Sur le plan du football, c’est très physique.

Comment avez-vous vécu votre premier match de championnat ?

Gagner 1-4 contre une équipe très compliquée à jouer, c’est parfait pour débuter. Nous avons une équipe avec beaucoup de qualités. Notre nouveau défenseur central m’a impressionné. Et Mamadou Faye est vraiment impressionnant. C’est un exemple pour nous tous. Le boulot qu’il abat dans l’entrejeu, c’est dingue. Je signe des deux mains pour faire la même chose quand j’aurai son âge.

Votre entraîneur Kamel Bouzoubaa est un incontestable personnage, parfois apprécié, parfois décrié. Vous n’avez pas eu peur de vous engager avec lui ?

Quand je l’ai rencontré avant de m’engager avec Bleid, un village dont je n’avais jamais entendu parler, il était très calme, très sympa. Au bord du terrain, c’est autre chose, il hurle beaucoup, gesticule et n’hésite pas à nous engueuler. Cela peut paraître exagéré. Mais quand on le connaît un peu, on accepte facilement parce qu’il vit son incroyable passion pour le football avec ses tripes.