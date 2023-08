Motocross: le week-end parfait du petit Axel Pirot

Le gamin de 7 ans, qui dispute sa toute première saison, n’a pas tardé à se distinguer dans sa catégorie. Son "plus mauvais" résultat, il le signe à l’issue du premier rendez-vous de Gérouville, où il se classe au 5e rang. S’ensuivent rapidement plusieurs podiums derrière Loïc Hardy et Mathias Martiny, deux adversaires qui semblent intouchables, mais qu’Axel espère un jour devancer.

Un objectif duquel se rapproche déjà Axel lors de la manche précédente à Recht. Sur le circuit germanophone, il s’adjuge une des deux manches et termine à la 2e place du général. C’est donc avec un moral au zénith qu’il se présente sur ses terres à Libin. Et cela débute bien, puisqu’il se montre le plus rapide lors des essais. Au 3e rang en début de première manche, il rapplique sur ses deux adversaires, avant de prendre le dessus, pour terminer avec une confortable avance sur Martiny. Ce dernier se réveille en seconde manche et cela donne lieu à une belle bagarre, à l’issue de laquelle Axel prend encore le dessus.

Le titre l’an prochain ?

Si ce premier succès au général ne lui permet pas d’envisager le titre en fin de saison, il lui permet de conforter sa 3e position actuelle. "Pour une première année, c’est très bien, se réjouit son père Dimitri. Petit à petit, Axel arrive au niveau de ses adversaires. Il faut aussi savoir qu’il est le plus jeune de sa catégorie. Sa progression est constante et on pourra envisager le titre l’an prochain. "

Axel a également profité du rendez-vous libinois pour se tester sur une manche dans la catégorie supérieure, en écolage 65. Il y affrontait des adversaires de plus de 10 ans et termine cette première expérience 15e sur 28.