Frédéric Jacquemart revient sur le partage de Marloie: "Clairement deux points perdus"

Si Marloie a eu le ballon et a continué à jouer après le 2-1, les Famennois n’ont pas non plus multiplié les occasions. "Quand j’y pense, c’est vrai que le gardien adverse n’a pas non plus d’arrêts énormes au second acte. Nous avons eu des situations, mais nous n’avons pas su cadrer ou alors, nous avons effectué le mauvais choix, confie le T1 de Marloie . C’est dommage d’avoir le match en main et de ne pas avoir les trois points. Cela doit être 3-1 avant l’égalisation de notre adversaire."

Frédéric Jacquemart retenait cependant le positif cette partie. Car dans le jeu, Marloie a proposé un football intéressant, avec quelques belles combinaisons même si les Famennois peuvent encore faire mieux. "Et c’est peut-être notre moins bon match depuis trois semaines, raconte Frédéric Jacquemart. Mais on a senti de l’envie, une bonne circulation. Nous n’avons pas sauté les lignes trop régulièrement même si c’est parfois tenter d’exploiter la vitesse de Barisou Minthe. Nous avons écarté, nous avons centré, nous avons amené des ballons. Ce n’est que le premier match. Nous avons laissé filer deux points. Si nous tablions sur un nul à Richelle, il faudra aller chercher trois points là-bas pour récupérer les unités perdues ce mardi."

Notons que Collard et Lambert pourraient revenir aux entraînements la semaine prochaine. Skoba, touché aux ischios, devra encore attendre un peu.