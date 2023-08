Habay-la-Neuve s'impose 3-0 face à Wanze/Bas-Oha

L’équipe de Samuel Petit s’érige en principal favori de la D3B et sort d’un parcours très convaincant en préparation. L’équipe se devait donc d’entamer le championnat de la meilleure des manières.

La réponse est extrêmement positive pour les Rouges. Samuel Petit a proposé un cocktail d’audace, de football offensif, de saine agressivité sur le porteur du ballon et de vitesse d’exécution. Cocktail explosif qui pourra encore s’améliorer avec un zeste de justesse supplémentaire et un peu de précipitation en moins dans les reconversions offensives.

L’audace (défense à trois, parfois à deux, avec un gardien qui se retrouve par moments dans le rond central et qui participe très activement au jeu avec une belle justesse au pied) a été payante, même si elle ne sera pas à l’abri de l’un ou l’autre couac sur l’ensemble d’une longue saison. Il sera alors malvenu de se la voir reprocher ou de la remettre en cause.

À ce petit jeu, Wanze/Bas-Oha, l’adversaire du jour, s’est fait manger tout cru, mais n’a jamais renoncé. On épinglera du côté habaysien les prestations de Vialette, Reyter et Ansion.

Samuel Petit déçu

Malgré la victoire nette, l’exigeant Samuel Petit reprochait une première mi-temps où ses joueurs s’étaient mis eux-mêmes en difficulté: "Le match aurait dû être tué bien plus tôt. Nous devons apprendre à jouer plus juste et mieux construire nos actions offensives."

Lorian Léonard abondait dans le même sens: "En première mi-temps, nous n’avons pas reproduit le jeu que nous avons développé ces dernières semaines. Mais je suis très satisfait de mon match par la suite."

HABAY-LA-NEUVE: Bartholomé 7 ; Vialette 7, Reyter 8, Moutschen 7 (70’, Duracak) ; Ansion 8, Serwy 6, Copette 6, Lamotte 6 (67’, Toussaint) ; Deom 6 (67’, Gillet), Molinari 6 (60’, Thomas), Léonard 7.

WANZE: Henrotte ; Beaujean, Wagemans, Adam, Denorme (46’, Bisconti), Moulin, Moureaux, Honay, Nerdael, Bertrand, Chabot (73’, Carraro).

Arbitre: M. Ismaili. Assistance: 140. Note du match: 7

Cartes jaunes: Léonard, Reyter, Moutschen.

Buts: Reyter (22’, 1-0), Deom (52’, 2-0), Léonard (87’, 3-0).

22’, corner, le gardien n’est pas intransigeant, Reyter en profite (1-0).

52’, superbe dédoublement Léonard/Reyter, centre du capitaine pour Deom (2-0).

87’, Léonard ponctue sa belle prestation en réceptionnant un centre (3-0 ).