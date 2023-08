Coupe et championnat de P3: Libramont B et Vaux-Noville B perdent sur tapis vert

Or, le règlement précise que, jusqu’aux huitièmes de finale de la Cristaline Cup, tout joueur aligné en équipe A en match officiel ne peut être repris en équipe B, à l’exception du gardien de but. Wellin a déposé une réclamation, Libramont B ne l’a pas contestée. Ce sont donc les Wellinois qui iront défier Tontelange B en quarts de finale mardi prochain.

Vecmont n’a pas réclamé en Coupe mais l’a fait en championnat

On ajoutera que les deux joueurs concernés avaient déjà disputé le match des seizièmes de finale contre Vecmont, remporté aux tirs par les Libramontois, mais Vecmont n’avait pas introduit de réclamation. En revanche, les Vecmontois l’ont fait pour leur première rencontre de championnat qu’ils avaient perdu (4-3) sur le terrain de Vaux-Noville B. Les Novillois ont pu compter dans ce match sur les services de Bryan Renard,

Antoine Servais, Clémentin Zune et Cassian André. Or, ces quatre joueurs ont pris part à au moins une des quatre rencontres précédentes (et officielles) de l’équipe A alors que le réglement n’en autorise que trois. Vecmont récupère donc les trois points de ce match.