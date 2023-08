Dans le dernier huitième de finale de la Cristaline Cup des P1 et P2, Ethe a écarté Corbion ce mercredi soir à Bouillon. Les Gaumais démarrent en force, mais le ballon croisé d’Huberty touche le poteau. Ethe ouvre le score sur phase arrêtée. Une tête de Petit touche la barre avant de rentrer via le dos de Guillaume (0-1). D’une superbe frappe lobée, Naud égalise (1-1) avant de voir Petit, sur corner, remettre Ethe aux commandes avant la pause (1-2). Dès le retour des vestiaires, Huberty fait le break (1-3). L. Courtaux entretient l’espoir à cinq minutes du terme (2-3), mais Ethe plante le quatrième via Coopmans (2-4). Les Verts se rendront à Libramont mardi pour les quarts de finale.

Coupe P3: Roy 5 – Sainte-Marie/S. 0

Les Roligris poursuivent leur sans-faute en Coupe et ils recevront Halanzy en quarts de finale. Les hommes de Pierre Pirotte n’ont pas été inquiétés ce mercredi soir. Dulaunoy centre pour Poirrier qui déverrouille le marquoir. Ce dernier profitera plus tard d’une approximation du gardien pour faire 3-0. Entre-temps, Klein avait enchaîné les dribbles à l’entrée du rectangle et doublé la mise. Après la pause, Lichtfus et Richard ont participé à la fête (5-0).