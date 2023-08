Pas vraiment, d’autant moins que je n’avais inscrit qu’un seul petit but pendant la préparation. Quatre roses sur un match, cela relevait de l’utopie. Ce quadruplé va me permettre de gagner confiance en moi devant les cages adverses.

Outre votre sang-froid devant le but, quelles sont vos qualités premières ?

Je dirais la vitesse et la qualité technique.

Avez-vous l’objectif de terminer pichichi de la série en fin de saison ?

Il est vrai que c’est un de mes objectifs, même si j’ai conscience que la série regorge de bons joueurs. Ce sera difficile. J’ai inscrit plus de 25 buts la saison dernière en U17, j’aimerais pouvoir réitérer la chose en équipe première, même s’il existe un fossé entre les équipes de jeunes et les équipes fanion.

D’un point de vue collectif, Libramont B a, comme les saisons précédentes, l’ambition d’atteindre la P2. Indispensable pour que les jeunes restent au club ?

C’est une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de rejoindre la maison mauve cette saison. Libramont propose un excellent projet où les jeunes ont toute leur place. Cela laisse l’opportunité à des joueurs de 16-17 ans de se confronter à des adultes, ce qui permet de progresser plus rapidement. Une progression qui sera encore plus rapide en P2. Toutefois, il y a lieu de faire le job, le chemin est encore long afin de rejoindre cette division. Il va falloir faire preuve d’humilité.

Quels seront les plus gros adversaires de Libramont dans la course à la montée selon vous ?

Je ne connais pas vraiment la série. C’est ma toute première expérience en équipe première. On parle beaucoup de Bertrix comme potentiel candidat au titre. On affronte cette formation ce week-end, ce sera un très bon test pour nous.

L’arrivée de Noël Jacques comme entraîneur explique votre passage de Paliseul vers Libramont ?

Effectivement, c’est la deuxième année que je le côtoie après Paliseul. Il m’apporte énormément sur le plan tactique. Il dispose, en outre, de cette faculté qui permet à un entraîneur de faire évoluer un joueur selon ses capacités. Je ne peux être que dithyrambique à son égard. Il est à l’écoute, franc ou encore bienveillant. Il me permet de progresser au quotidien. C’est un entraîneur déterminé, à qui je dois énormément et j’ai envie de lui rendre la pareille sur le terrain.

Si vous continuez à enchaîner les prestations, avez-vous l’ambition d’être appelé avec l’équipe A ?

Mon objectif est d’aller le plus haut possible, donc oui, être appelé en A peut constituer une ambition personnelle. Je n’ai cependant pas la tête dans les nuages, je suis conscient que l’équipe A se situe à deux étages plus haut. Ce ne sera dès lors pas une chose aisée. Je reste concentré sur notre championnat de P3 à l’heure actuelle, et s’il s’avère que je suis convoqué par Samuel Bodet ultérieurement, je répondrai bien entendu positivement à l’appel.