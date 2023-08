Bartholomé: "Faire oublier ma saison la plus compliquée

La preuve que cette erreur face aux Rats, qui a empêché les Gaumais d’aller plus loin dans le dernier tour final de D3, hante encore régulièrement son esprit. "Il ne doit pas se passer une semaine sans que j’y repense", avoue-t-il. Et la meilleure manière d’effacer définitivement ce mauvais souvenir, c’est sans doute de gravir un échelon à l’issue de cette campagne. "Ce serait même une façon d’oublier ce qui a sans doute été ma saison la plus compliquée, admet le n° 1 habaysien. Contre Marloie, je n’avais pas livré un bon match non plus. Mentalement, je n’étais pas au mieux l’an passé."

Alternance néfaste ?

Le principe de l’alternance (avec Aloïs Reichert) qui ne lui convenait pas peut-être ? Et qui convient d’ailleurs rarement aux gardiens. "Je ne sais pas si c’est lié, mais c’est possible, admet l’ancien portier de Longlier et Givry. Lors des trois exercices précédents, avec Givry, j’étais titulaire. L’an passé, dès la préparation, j’ai senti que j’étais moins bien. Lors d’une réunion avec le staff, juste avant le championnat, j’ai d’ailleurs avoué qu’Aloïs était meilleur, qu’il méritait de jouer."

Cette fois, c’est Arnaud Bouche qui lui dispute la place de titulaire entre les perches. "Mais je me sens plus fort cette année, insiste Thiebault. Mentalement et même sur le plan purement technique. Le coach avait indiqué avant la saison qu’il n’y aurait pas d’alternance cette année, j’espère confirmer mes prestations et conserver ma place. J’espère surtout que toute l’équipe va continuer sur sa lancée."

Gare toutefois au relâchement coupable qui guette généralement, quand débute le championnat, les équipes qui sont allées loin en Coupe. "Je ne suis pas trop inquiet à ce sujet, assure le gardien habaysien. Si nous avions perdu contre Audenarde, il y aurait un risque de contrecoup, oui. Mais là, je ne pense pas. J’espère que nous allons réussir un 6/6 contre Wanze et Gouvy avant de défier Meux en Coupe. Pouvoir affronter une D1 ensuite, ce serait le rêve, peu importe laquelle. Je pense que nous avons les moyens d’inquiéter Meux."

Et de l’emporter à nouveau aux tirs au but ? "À choisir, je préfère ne pas aller jusque-là parce que cela reste quand même une loterie, conclut-il. Et si on souligne mes mérites dans ce genre de séances, il faut aussi noter que sur onze tirs, mes équipiers n’en ont manqué qu’un. Cela compte aussi."