Arthur Catania, de gardien en P1 à buteur en P3

Et quoi de mieux pour montrer à son coach son implication que de planter un triplé lors du premier match de championnat ? Un fait d’autant plus remarquable que l’ancien gardien joue ses premiers matches dans le champ et n’avait pas marqué un seul but en Coupe. "Je ne m’y attendais pas, surtout vu l’entame du match, raconte le Melreusien. J’ai dû toucher au maximum trois ballons sur la première période. Mon premier but juste avant la pause m’a libéré."

Après avoir défendu les cages d’Oppagne, Rochefort et La Roche, le joueur de 23 ans a donc fait, cet été, le choix étonnant de jouer dans le jeu. "Si la saison s’est bien terminée à La Roche, elle a été compliquée dans son ensemble, justifie-t-il. Je ne prenais plus trop de plaisir au but. J’avais envie d’autre chose. Je connaissais du monde à Rendeux et les gens m’ont fait confiance comme joueur de champ. Je suis donc venu pour prendre du plaisir."

Faire marquer plutôt que marquer

Avec ses débuts en fanfare, Catania se voit-il remplacer Ivaldi comme buteur local ? "Je n’ai pas pour objectif de marquer beaucoup de buts, je pense d’abord au collectif, répond-il. D’ailleurs, j’aurai sûrement plus de facilité à faire marquer qu’à marquer. Sans pression particulière."

Baladé à tous les postes en préparation, il pense avoir trouvé sa place au milieu des éléments offensifs rendeusiens. "Mon meilleur poste, c’est en 8 ou en 10", estime-t-il.

Formateur et à la tête de son académie de perfectionnement, F5 Academy, le joueur rendeusien est conscient de ses atouts, mais aussi des points sur lesquels il doit encore travailler: "Je suis à l’aise avec mes deux pieds, j’ai une bonne coordination et une bonne vision du jeu, notamment par le fait d’avoir joué au goal. Mais je dois travailler physiquement. Je ne suis pas à l’aise avec les changements de rythme. C’est seulement maintenant, après six ou sept matches, que je commence à trouver mes repères."

S’il est descendu de deux échelons, Arthur Catania n’est pas venu à Rendeux pour prendre des vacances. Les Bleus espèrent atteindre le tour final et comptent sur la mentalité et l’expérience de leur néo-médian pour les aider. "Je ne suis pas venu en P3 pour reposer, assure-t-il. Je ne lâche jamais rien, j’ai toujours ma mentalité de chiant et râleur. Mais j’essaie d’aider mes coéquipiers, de partager mon expérience des séries supérieures. Je n’ai pas de nombreux conseils à donner, mais je donne le peu que je sais."

À nouveau buteur en Coupe mardi soir, l’ex-Gaulois montre qu’il a les qualités pour tenir la route en P3. Alors, quelle sera la suite: rester dans le jeu ou retrouver un projet plus huppé comme gardien, comme cela a failli être le cas à Harre-Manhay ? "Je ne me pose pas encore la question. J’irai au bout de ma saison à Rendeux et verrai ensuite", conclut l’ambitieux gardien-médian-formateur.