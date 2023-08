Le rêve brisé des Marchoises

Conséquence de prestations pas très réussies dans les doubles et d’un set perdu de trop, les Marchoises de Maud Pierard ont raté le coche en étant éliminées des demi-finales du championnat de Belgique de Division 2 nationale. Comme prévu, la rencontre s’est jouée à peu de choses, mais la présence des 25e et 55e joueuses belges dans les rangs louvanistes a fait la différence. Elles étaient trop fortes pour Maud Pierard et Astrid Leclère.