Basket-ball: Un Neufchâteau B plus percutant cette année, en 1re régionale

Sur papier, ce Neufchâteau-ci est plus fort, plus percutant et mieux équilibré, que celui de l’an dernier. Le coach a vu juste dans son recrutement. "On est plus complet et plus solidaire, se félicite Nicolas Sturam. On a les pions qu’il nous manquait. "

Chalon, meilleur joueur de P1 ces deux dernières années, va pouvoir s’illustrer à un niveau qui lui correspond mieux. "Il amène du scoring, du physique et de la solidité en défense, relève Nicolas Sturam. Il doit devenir un vrai playmaker." Schadeck devrait compenser le départ de Guischer et devenir un danger permanent en attaque. "Il apporte une dimension supplémentaire dans le shoot et la lecture du jeu. Et en défense, il est en train de passer un cap. " Poncin apporte du physique que l’équipe n’avait pas à l’aile. Et il sait à peu près tout faire. "Mais il doit se relâcher et jouer en confiance, note le coach. Et son jeu offensif va suivre." Lamy sera incontournable dans la raquette. Des deux côtés du terrain. Il peut influencer le cours d’un match rien que par ses qualités athlétiques et son envergure. "Il court et il communique beaucoup ", se réjouit Nicolas Sturam. Quant à Hartman, il faut lui laisser le temps de revenir dans le coup. Il est à l’arrêt à cause d’une tendinite. "Le but, c’est qu’il soit prêt physiquement pour le deuxième tour. "

"Le jour et la nuit"

L’an dernier, les Chestrolais ont toujours regardé derrière eux au classement. Chaque fois qu’ils étaient un peu dans le rouge, ils ont eu une bonne réaction. L’objectif, cette année, est d’assurer le maintien le plus rapidement possible et d’être serein jusqu’au bout. "L’objectif pourra évoluer en cours de saison, glisse le coach. J’espère qu’on sera en mesure de battre n’importe quelle équipe dans la série, y compris les meilleures. "

L’équipe n’est pas encore prête, mais elle reste sur une belle prestation défensive, samedi dernier, en Coupe AWBB. "C’est encourageant. Et je suis très content de l’attitude des gars, de la mentalité, de l’état d’esprit positif qui règne dans le groupe, souligne Nicolas Sturam. C’est le jour et la nuit par rapport à l’an dernier. Les anciens comme les frères Hissette, Nathan Dubois et Benoit Bertrand, montrent la voie aux nouveaux. On a encore du travail, évidemment, mais l’équipe avance et elle doit continuer de s’améliorer. On a posé les bases et il faut peaufiner le tout."