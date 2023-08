Avec ce Bihain-là, il n’y aura pas de sécheresse offensive à Tellin

Aligné en pointe, Lucas Bihain a pris plus d’une fois la profondeur dans le dos du trio axial des Canaris. Une pointe de vitesse qui a permis au Tellinois d’aller planter le 0-1. Et qui aurait dû lui permettre d’inscrire un deuxième but. "Au départ de l’action, je vois que le gardien sort. Donc, je me dis que je vais le dribbler comme sur le premier but. Sauf qu’il se ravise et recule. Donc, je tente la frappe, mais il la sort bien. Bon, ce n’est pas le tir de l’année. Ce qui est dommage, c’est que si j’avais levé la tête, j’aurais vu mon équipier arriver tout seul à droite."

Bien organisé, Tellin a pu compter sur la percussion de Lucas Bihain pour amener le danger. "Nous essayons de construire, mais quand une équipe te met la pression, tu dégages comme tu peux, sourit l’attaquant. Ce résultat est intéressant pour la suite, mais désormais, il faut confirmer. Prendre un point à Ochamps, c’est bien, mais si nous enchaînons cinq revers, cela ne servira à rien."

Après une année en P3, où il a planté 21 buts, Lucas Bihain retrouve donc la P2, un échelon qu’il a connu avec Wellin. "Si le Tellin de cette année est plus fort que le Wellin de 2021 ? Difficile à dire. Beaucoup de Wellinois sont aujourd’hui à Tellin. Je dirais que notre groupe est plus jeune et un peu plus homogène. Si nous terminons sixième, comme avec Wellin, la saison sera totalement réussie. Un objectif personnel ? Allez, si je plante dix-douze buts, je serai déjà content."