Oui, car nous avions déjà remonté un retard de deux buts contre Mormont, en Coupe. Si nous sommes capables de le faire contre une bonne équipe de D3, pourquoi n’en serions-nous pas capables contre une équipe de P1 ? Ce match contre Mormont va nous rester en tête toute la saison. À chaque fois que nous serons menés, il nous reviendra à l’esprit.

Comment expliquez-vous cette métamorphose, après la pause ?

D’abord, il y a les changements du coach. Il a sorti un milieu défensif et un arrière latéral pour faire monter deux joueurs offensifs (NDLR, Lentz et Poncin). Ensuite, il y a ce premier but qui nous relance complètement et qui fait douter Vaux-Noville. Avoir deux buts d’avance, c’est relativement confortable. Mais dès l’instant où l’adversaire réduit l’écart, le match bascule sur le plan psychologique. La peur s’installe chez l’équipe qui vient d’encaisser, avec l’énervement qui va avec, tandis que l’adversaire est survolté. Après, il faut avouer qu’on a eu un peu de réussite. Vaux-Noville rate deux balles de 0-3 et moi, je fais mouche sur notre première véritable occasion.

Avec ce but, vous fêtez votre retour en P1 de la meilleure des manières. Quel bon vent vous a amené à Houffalize, après des passages en P3 à Salm, en P2 à Érezée et même en P4 liégeoise, à Bullange, la saison dernière ?

J’ai rejoint Bullange, en 2022, à la demande de Raphaël Lognoul, que j’avais déjà eu comme entraîneur à Salm. Il m’a dit qu’il avait un bon groupe et que je ne serais pas obligé de trop m’entraîner pour jouer le week-end. J’ai marqué 25 buts en championnat, la saison passée, en m’entraînant une fois sur trois en moyenne.

Mais, ayant emménagé du côté de Bastogne, j’ai décidé de revenir dans la région. J’ai proposé mes services à Vaux-Noville, à Bastogne et à Houffalize. David Bouillenne (NDLR, entraîneur de l’équipe B houffaloise) s’est directement montré intéressé, donc cela s’est vite conclu.

Au moment de signer votre transfert, vous pensiez jouer en P3 avec la B ou en P1 avec la A ?

Mon objectif était d’intégrer le noyau A. Mais après une petite dizaine d’années dans les divisions inférieures, je pensais que j’allais devoir transiter par la case P3. Finalement, tout s’est passé plus vite que prévu. Et comme l’appétit vient en mangeant, eh bien j’espère désormais devenir titulaire en A…

"J’étais super fainéant sur le terrain"

Vous aviez fait vos débuts en P1 en 2011 sous les couleurs de Vaux-Noville. Vous êtes ensuite passé par Gouvy, avant de dégringoler en P3, à Salm. Pourquoi cet étonnant choix de carrière ?

J’ai quitté la P1 parce que je ne jouais pas assez à mon goût. Je recevais pas mal de temps de jeu à Vaux-Noville, jusqu’au jour où Roland Debras a succédé à Abdel El Abar. Mon profil ne correspondait pas trop à la philosophie du nouveau coach. Et à Gouvy, j’ai connu une situation similaire avec Alain Mercier. Ils préféraient les profils un peu plus "physiques".

Avec le recul, vous pensez avoir fait le bon choix, à l’époque ?

Non. Si je pouvais retourner dix ans en arrière, je mordrais sur ma chique pour essayer de rester en P1. J’avais les jambes, mais pas le mental. Il y a dix ans, j’étais super fainéant sur le terrain. Maintenant, je me donne un peu plus. Je pense avoir les qualités pour jouer en P1 et je me dis qu’à 30 ans, il est temps de les exploiter.

Le Robin Lentz trentenaire est devenu un autre homme ?

Un autre joueur de foot, en tout cas. Je fais aussi attention à ce que je mange et je suis beaucoup plus impliqué. Je n’ai raté qu’un ou deux entraînements depuis la reprise. À ma décharge, si je m’entraînais peu les années précédentes, c’est en grande partie à cause de mon boulot (NDLR, il est éducateur spécialisé). Je travaillais régulièrement jusqu’à 23h et c’est aussi pour cette raison que j’étais redescendu de deux échelons.

Pas trop dur de retrouver le rythme de la P1, à 30 ans ?

La condition revient, petit à petit. Les entraînements sont intensifs, à Houffalize, et je me rends compte que cela me plaît. C’est gai de transpirer (rires). Les petits matchs du mardi et du jeudi ont une autre allure qu’en P3…

Jamais eu envie de rejouer avec votre frère Mathieu, qui n’a jamais quitté Gouvy ?

Si. Mais c’est plutôt moi qui essayais de l’attirer à Salm que l’inverse.