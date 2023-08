Messancy B encore sanctionné sur tapis vert

Déjà éliminé de la Coupe des P3 pour avoir aligné un joueur qui s’était produit avec l’équipe A en Coupe P1-P2 (Noah Afif en l’occurrence), Messancy B va probablement encore perdre son premier match de championnat, remporté sur le terrain d’Halanzy dimanche en 3A (3-4). Les Miniers ont en effet déposé une réclamation dès que lors que les Messancéens ont aligné à cette occasion plus de trois joueurs ayant figuré sur la feuille d’une des quatre dernières rencontres officielles de l’équipe A. Il s’agit de Teo Cravatte, Alex Enders, Rafael Guzman et Arthur Filograsso qui ont été retenus pour au moins un des quatre matches précédents de l’équipe A (contre Libramont en championnat, Ethe, Orgeo et Carlsbourg en Coupe de la province).