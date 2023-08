L’attaquant gaumais, âgé de 27 ans, a été formé à l’académie virtonaise avant de se hisser en équipe fanion et d’y faire une soixantaine d’apparitions (9 buts) sous la houlette de Frank Defays. Il a ensuite, en 2016, pris la direction de Tours, du Red Star et du Progrès Niederkorn où, ces dernières saisons, il s’est signalé régulièrement par ses buts et ses assists. Considéré comme un des tout bons attaquants de BGL Ligue, l’ailier gauche s’est notamment distingué cet été lors du parcours européen de sa formation. Il avait ainsi réussi un joli doublé contre les Danois du FC Midtjylland, devenant à cette occasion le meilleur buteur de l’histoire du Progrès Niederkorn en Coupe d’Europe (9 roses en 16 matches).

S’il était déjà ce lundi au stade Yvan Georges pour quelques clichés officiels, l’attaquant n’est en revanche pas encore certain d’être qualifié pour l’entrée en matière de l’Excelsior en championnat, ce mercredi soir face aux espoirs de l’Antwerp.