Mayron De Almeida en route pour un retour à Virton

L’Excelsior Virton, à deux jours de la reprise en championnat, continue d’étoffer son effectif et deux arrivées devraient être officialisées ce lundi. Parmi celles-ci, devrait figurer un garçon qui est loin d’être un inconnu en Gaume puisqu’il s’agit de Mayron De Almeida. L’attaquant gaumais, âgé de 27 ans, a été formé à l’académie virtonaise avant de se hisser en équipe fanion et d’y faire une soixante d’apparitions (9 buts) sous la houlette de Frank Defays. Il a ensuite pris la direction de Tours, du Red Star et du Progrès Niederkorn où il se signale régulièrement par ses buts et ses assists et s’est notamment distingué cet été lors du parcours européen de se formation.