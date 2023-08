Louis Cherdon est venu à Marloie pour engranger des minutes

Face à une équipe fortement rajeunie au mercato, Marloie part avec les faveurs des pronostics. "Mais il ne faut pas s’emballer. Et ne pas croire que cela va aller tout seul car nous avons passé trois tours en Coupe de Belgique. Mais ce n’est pas le genre de Marloie. Si je peux citer un joueur d’Herstal ? Alors là, pas du tout."

Arrivé cet été de Rochefort, Louis Cherdon s’est vite acclimaté à son nouvel environnement. "Après, je dois dire que je connaissais déjà quelques joueurs comme François, Nkokolo ou encore Martinet, indique Louis Cherdon . La préparation s’est vraiment bien passée. Le groupe est très chouette, l’ambiance est folle et les nouveaux ont été rapidement intégrés. Je n’aurais pas pu rêver mieux. Moi ? Je ne suis pas encore à 100%. J’ai besoin d’enchaîner les matches pour retrouver du rythme."

Après une saison blanche ou presque à Rochefort, 237 minutes de jeu au total, Louis Cherdon est arrivé à Marloie pour retrouver le terrain. "J’espère engranger des minutes, avoue-t-il. Si je regrette mon année à Rochefort ? Non, je n’irais pas jusque-là. Je n’ai pas joué, mais cela m’a fait du bien. J’ai pris pas mal d’expérience. Et aux entraînements, j’ai pu me confronter à des mecs qui sont vachement costauds. Ce n’était pas une année perdu. Mais j’ai évidemment envie de jouer."

Titulaire à l’arrière gauche vendredi dernier à Meux, Louis Cherdon a de bonnes chances de débuter face à Herstal. "Nous verrons, répond prudemment l’intéressé . Nous allons récupérer quelques garçons qui étaient absents vendredi. Ce qui est bien, c’est que la défense tient le coup. Face à Meux, nous en prenons quatre, mais c’était 1-1 au terme des nonante minutes. Nous avons souffert physiquement face à une équipe qui avait plus de possibilités de changements. Mais malgré tout, nous avons proposé du jeu. Nous n’avons pas mis le bus pendant tout le match. Il faudra continuer à jouer de cette manière. "