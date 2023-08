Lionel Déom a pris un petit coup de vieux à Chaumont

Samedi, Chaumont s’est surtout appuyé sur un bloc défensif de qualité. Mais les Chaumontois devront proposer plus offensivement s’ils veulent gagner des matches. "Nous en sommes bien conscients, répond Lionel Déom. Samedi, William Stilmant était parfois un peu seul sur sa planète. Mais nous savons aussi que la solidité défensive sera un de nos atouts cette saison. Nous avons su faire déjouer le deuxième du dernier championnat, donc, je pense que nous sommes au point à ce niveau-là. Désormais, nous allons devoir évoluer dans notre jeu, en construisant un peu plus et en apportant plus de solutions offensives. Du doute avant le début du championnat ? Pas de doute, mais la préparation n’avait pas été simple. Nous étions parfois onze ou douze aux entraînements, ce n’est pas la meilleure manière de se préparer."

"Si Erezée a pris un point face à Ethe, pourquoi pas nous ?"

Aligné comme médian défensif samedi, Lionel Déom fait partie des plus anciens à Chaumont. Cet été, le taulier chaumontois a vu apparaître des petits jeunes dans les noyaux. Des exemples ? Roméo Pierre (2007) ou encore Erwan Ben Hamza (2006), deux gamins qui fêtaient leur première titularisation en P1 ce samedi. "La première fois que je suis arrivé dans le vestiaire, même si je n’ai que 30 ans, j’ai pris un petit coup de vieux, sourit Lionel Déom. Maintenant, il avait été demandé au coach de faire encore plus appel aux jeunes. C’est un challenge intéressant et c’est aussi ce qui nous pousse à rester à Chaumont. Ce que je dis aux jeunes avant le match ? Cela ne sert à rien de leur bourrer le crâne. Nous les conseillons un peu, nous les aiguillons, mais il faut les laisser jouer. Ils ne doivent pas avoir de pression. Les capacités, ils les ont."

Dimanche, Chaumont se déplacera à Ethe. "J’imagine que cette équipe aura à cœur de se reprendre après le partage à Erezée, souffle Lionel Déom. Mais bon, si Erezée a pu prendre un point, pourquoi ne pourrions-nous pas y parvenir. Mais c’est clair que nous n’aurons certainement pas le ballon pendant 80% du temps."