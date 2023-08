Jordan Closse reste confiant pour la suite de l'aventure de Florenville en P1

Si Florenville voulait bien débuter, en encaissant déjà le premier but après cinq minutes, la situation est rapidement devenue compliquée pour la troupe de Morgan Matz. "Et le 0-2 est tombé assez vite, commente Jordan Closse. Ce qui est dommage, c’est que nous avons eu des occasions pour revenir à 1-1. Si nous égalisons, ce n’est évidemment pas le même match. Notre début de seconde période était plutôt bon, mais sans jamais avoir réellement su amener le danger dans le grand rectangle."

Deux promus au menu

Aucun but marqué, quatre buts encaissés, inutile de dire que Florenville a manqué d’efficacité dans les deux rectangles. "Il faudra corriger cela, mais je vais aussi retenir les choses encourageantes, note le capitaine florentin. Le positif ? Notre présence dans les duels. Sur ce plan-là, nous avons été à la hauteur. Mais c’est évident qu’il faudra encaisser moins de buts."

Florenville, qui en avait déjà pris six en Coupe à Aubange, va donc devoir resserrer les boulons derrière. "Cela fait beaucoup. Il faut trouver cette solidité défensive qui était pourtant notre point fort la saison dernière. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous avons changé nos deux latéraux cet été. Il faut donc un peu de temps pour que tout se mette en place. Mais il faudra vite apprendre. La P1, cela n’a rien à voir avec la P2. Si je suis inquiet ? Non, pas encore. Comme je l’ai dit, nous avons montré des choses encourageantes. Et en amical mardi dernier, face à une équipe de Villers-sur-Meuse qui est du niveau d’Arlon, nous avons livré un bon match. Nous savons que ce n’est pas contre les grandes équipes qu’il faut prendre des points."

Les prochains adversaires de Florenville ? Harre-Manhay et Erezée-Amonines, soit deux autres promus. "D’après ce qu’on m’a dit, Harre, c’est au moins du niveau d’Arlon. Mais bon, il ne faut pas s’avouer vaincu. Je sais que nous pouvons faire bien mieux que ce samedi. Mais il faut engranger des points. Et de la confiance, résume Jordan Closse. Le brassard de capitaine ? J’ai toujours beaucoup parlé dans l’équipe. J’ai toujours eu ce rôle. Ici, j’ai juste un bout de tissu au bras en plus. Mais cela ne change rien dans mon attitude."