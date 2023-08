Non, ça a été. Pour une première en D3, le score fait un peu mal (1-6), mais tout n’est pas à jeter.

Vous vous attendiez à un tel écart de niveau ?

Oui. Raeren est une équipe du top qui a d’autres moyens que nous. Nous ne boxons pas dans la même catégorie.

Tout n’est pas à jeter, dites-vous. Que retenez-vous de positif de cette première rencontre de championnat ?

Notre bonne organisation en première période. Avant la mi-temps, notre adversaire ne s’est pas procuré énormément d’occasions franches. Et, de notre côté, nous avons deux ou trois situations de but. Je pense qu’il faut vraiment garder en mémoire notre première mi-temps et s’en inspirer pour la suite. Le contraste entre les deux mi-temps doit vraiment nous faire prendre conscience d’une chose: bien organisé, Gouvy peut ennuyer tout le monde, mais désorganisé, comme ce fut le cas en deuxième période, Gouvy se fera pulvériser en D3. Nous savons nous montrer solides. Nous l’avons prouvé en amical à Visé (0-0) et en Coupe de Belgique à Alost (défaite 1-0). Mais dès l’instant où l’on ne respecte plus le plan de jeu, où l’on quitte sa zone, on s’expose à de grosses difficultés.

Vous terminez ce match avec un très faible pourcentage de possession de balle. Gouvy ne doit-il pas, aussi, s’améliorer dans l’utilisation du ballon ?

Probablement, mais nous savions que contre une équipe comme Raeren, nous n’aurions pas souvent le ballon. Il était très difficile de le garder, vu le pressing exercé par les Germanophones. Ils n’ont jamais levé le pied de l’accélérateur et ils en ont même remis une couche en deuxième période. Face à une telle pression, on n’a pas envie de prendre trop de risques. Donc c’est souvent "boum devant".

Mais le ballon revient aussi vite…

Effectivement, mais c’est la qualité de l’adversaire qui veut cela. On n’a pas les qualités pour faire le jeu contre Raeren ou Habay. Contre des équipes plus abordables, nous tâcherons de faire meilleur usage du ballon. Même si la priorité, je le répète, doit rester l’organisation. Le nouveau coach insiste d’ailleurs énormément sur ce point.

Ce Gouvy-ci est-il plus fort que celui qui est descendu il y a deux ans ?

Nous avons perdu des joueurs importants comme Kissima et Gresse, mais je pense que le bloc équipe est plus solide, oui. Puis des garçons ont pris de la bouteille, depuis deux ans. François Burton a pris de l’ampleur et un Antoine Adam va enfin pouvoir montrer ce dont il est capable en D3 (NDLR, victime d’une embolie pulmonaire, il n’avait joué que cinq matchs il y a deux ans).

À combien estimez-vous les chances de maintien de Gouvy ?

100%. Si je n’y croyais pas, je serais parti. Puis, avec la réforme (NDLR, une D1 ACFF sera créée la saison prochaine), il n’y aura qu’un seul descendant, non ?

Non, trois.

Bon, eh bien nous tâcherons d’en laisser trois derrière nous. Ce ne sera pas facile et on gagnera moins de matchs qu’en P1, on le sait, mais il faut profiter, quoi qu’il arrive. Le niveau de la D3, les infrastructures… C’est un plaisir d’évoluer à ce niveau. Surtout au sein d’un club festif comme Gouvy. C’est ma troisième année au club et j’y prends mon pied comme au premier jour.

Avec le retrait de William Delvaux, passé en équipe B, vous avez d’ailleurs été promu vice-capitaine…

Oui, j’ai appris cela dimanche.

En fin de match, vous étiez l’un des rares à donner de la voix…

Il faut essayer de rebooster tout le monde dans les moments plus compliqués. Le danger, quand une équipe prend l’eau, c’est que les joueurs commencent à se tirer dans les pattes. Il faut éviter cela. La première chose à faire, pour chaque joueur, c’est de regarder dans son assiette.