William Jr Lecerf 5e du Tour de l’Avenir

Il a tout tenté sur l’Iseran et la montée finale vers Sainte-Foy-Tarentaise avant d’être débordé dans le final par l’Italien Pellizzari, vainqueur de l’étape, et cet incroyable Mexicain Del Toro, mais finit 3e et surtout 5e du général, William Jr Lecerf. Soit un gain d’une place encore depuis samedi, quand il termine 5e du chrono et 4e au sommet du Mont Cenis. Del Toro, lui, a renversé complètement la vapeur pour s’imposer au général. Lecerf lui concède 3’24