Vainqueur de l’Houffa Gravel, Van Aert en redemande

Parce qu’après deux parties de saison très difficiles, j’ai choisi d’autres objectifs en concertation avec l’équipe. Je participerai aussi aux championnats du monde (NDLR : en Vénétie, Italie) le 7 octobre. C’est un bel objectif pour garder la motivation jusqu’à la fin de la saison. Le Tour de Lombardie a lieu le même jour. Mais une épreuve aussi dure requiert une préparation au top, avec notamment un stage en altitude. Or, je le répète, ma saison a déjà été longue.

Comment s’est passée cette première, sur une épreuve comptant pour les UCI Gravel World Series ?

Le parcours était très difficile. C’était long, avec des parties qui convenaient presque au VTT et des descentes très raides. Mais la difficulté, c’est aussi ce que je recherche. C’était vraiment une chouette expérience. Je me suis vraiment bien amusé. Je me suis d’entrée installé en tête, avec six ou sept autres coureurs. Puis j’ai creusé un écart et me suis mis dans mon rythme (NDLR: il s’est imposé en 3 h 21 et a laissé Daan Soete et l’Allemand Paul Voss à 9 minutes).

Le gravel, est-ce une discipline dans laquelle vous aimeriez vraiment vous lancer ?

J’aime vraiment bien. Je me suis bien amusé. Quand j’étais tout petit, je roulais toujours seul dans les sous-bois avec mon vélo de cross. C’était un peu un rêve de m’y mettre. Lors de la pandémie, la discipline a pris de l’ampleur. Et puis, tous les amateurs peuvent aussi faire la course avec les meilleurs. C’est génial. Nous étions plus de mille rien que sur les 110 km.

La route, vous connaissiez, le cyclo-cross avec la boue aussi, le gravel, à mi-chemin entre les deux, n’est-ce pas l’idéal finalement pour vous ?

Effectivement, le gravel se situe entre les deux autres. C’est technique comme le cross, mais beaucoup plus long.

Au Mondial pour gagner

Quels seront vos objectifs aux championnats du monde ?

C’est certain qu’en prenant le départ, ce sera pour essayer de gagner. Maintenant, des courses sur route comme le Tour de France, les Flandriennes, les championnats du monde et j’en passe, sont plus importantes. Mais c’est bien d’avoir un objectif un peu différent pour bien finir la saison.

Pourrait-on vous revoir sur des courses gravel à l’avenir ?

Je ne sais pas. Dans l’immédiat, je vais repasser sur la route avec les championnats d’Europe en Angleterre. Pour la suite, on verra.