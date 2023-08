Un point encourageant pour Meix qui a mené face à Aywaille

Très vite on se rend compte que l’équipe d’Aywaille est déjà bien affûtée, développant un football plein d’engagement et de mouvement. La pression exercée sur celle de Meix est constante et l’organisation très solide autour du jeune Manirakiza, qui rayonne dans l’entrejeu. Les visités éprouvent pas mal de difficultés à construire, abusant parfois de longs ballons dont se délecte l’arrière-garde d’Aywaille. Heureusement, l’organisation défensive mise en place par Philippe Petit est solide et les occasions de but finalement peu nombreuses. La meilleure possibilité de cette première période échoit à Da Silva qui, profitant d’un moment de flottement dans la défense de Meix suite à la blessure du malchanceux Thomas Day, voit sa frappe échouer dans le filet latéral. Le score est de 0-0 à la mi-temps.

Un but inattendu

Au retour des vestiaires, la rencontre reprend dans une configuration similaire au premier acte, mais la pression des visiteurs se fait de plus en plus dense au fil des minutes. Et comme cela arrive parfois, c’est justement pendant un temps fort d’Aywaille qu’Alex Laurent, sans aucun doute le meilleur Méchois sur le terrain hier, met son équipe aux commandes d’une frappe soudaine depuis l’entrée du rectangle. La réaction aqualienne ne se fait pas attendre et Mbazoa, rentré quelques minutes plus tôt, conclut de près un beau débordement de Mibenge. Malgré quelques tentatives de part et d’autre, le score ne bougera plus. Même s’il est assez logique, la déception était perceptible chez les joueurs d’Aywaille, conscients d’avoir raté le coche.

MEIX: Brolet, Blaise, Day (35’ Déom), Gomrée, Thomas, Laurent, Puffet (68’ Erdeljean), Wérard, Herman (68’ Jacques), Dewalque, Breda (86’ Godfrin).

Aywaille: Deusings, Evrard (68’ Tchamdjou), De Brouwer, Vinaimont, Toussaint, Soto Munoz (68’ Mbazoa), Manirakiza, Mibenge, Adib, Cubedo, Da Silva (81’ Keita).

Arbitre: E. Mathieu (D. Dossogne et J. Van Hout)

Buts: Laurent (75’, 1-0), Mbazoa (85’, 1-1).

Cartes jaunes: Dewalque, Erdeljean, Tchamdjou.

Assistance: 150

Note du match: 7

33’, sur un contact fortuit, Thomas Day retombe mal, se blesse à l’épaule et doit quitter le terrain.

75’, échappé côté droit, Breda manque son crochet mais la balle revient à Laurent dont la frappe soudaine trompe Deusings (1-0).

85’, Mibenge déborde côté droit, son centre en retrait est un modèle du genre et permet à Mbazoa de rétablir l’égalité (1-1).