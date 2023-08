Un coup de pied arrêté oriente le duel des promus

Soucieuses de bien débuter la saison, les deux équipes se montrent très attentives. Toutefois, le jeune gardien visiteur Janssens, qui a fêté ses 20 ans dimanche dernier et se positionne très haut, à la manière d’un libero, est tout près de se faire lober d’emblée, mais un de ses défenseurs dégage hors zone.

Les actions visiteuses sont à deux doigts de trouver l’ouverture via une frappe de Rasquin déviée au ras des bois et une frappe de Prévot sur Jacquet, préféré à Young dans les buts des Mauves. Le capitaine visiteur aurait dû être jauni ensuite, pour un tirage de maillot (il le reconnaissait lui-même), mais il bénéficiait de la bienveillance d’un Serge Thunus toujours très posé. Avant le repos,un dernier centre-tir de Laffargue est capté de main de maître par le gardien visiteur.

Maréchal montre la voie

Lors des discussions de la pause, tout le monde s’accorde pour dire que l’équipe qui trouvera l’ouverture filera sans doute vers le succès. Harre-Manhay l’a bien compris et dès la 50’, Maréchal conclut de la tête un corner et propulse les coalisés nordistes vers un premier succès en P1. Les protégés de Ludovic Lejeune vont contrôler le reste de la seconde période alors que Nothomb tentera le tout pour le tout avec une belle entrée en matière de Dave dont le premier centre est à deux doigts de valoir l’égalisation. L’absence de trois pions offensifs majeurs (les frères Klein et Mairlot) a certainement pesé lourd chez les courageux joueurs du val d’Attert.

Ceux-ci doivent désormais se rendre à Libramont pour tenter d’éviter un 0 sur 6 malvenu alors qu’Harre-Manhay accueillera d’autres promus sudistes, ceux de Florenville avant d’accueillir aussi… Libramont.

NOTHOMB-POST: Jacquet 5 ; Adam 6, Feller 6, Parisse 6, Pemmers 5 (73’, Ngassam) ; Duroy 6 (62’, Dave), Minet 6, G. Mairlot 6 (80’, Jooris), Laffargue 5 ; Gérard 6, Stevenot 6 (88’, Gena).

HARRE-MANHAY: Janssens 7 ; Toussaint 6, Pirquet 7, Wilkin 6, Englebert 7 ; Maréchal 8, Prévot 7, Bouzalmad 5 (73’, Thiry), Frenay (8’, Bierberg 6) ; Roberty 6, Rasquin 6 (84’, Pire).

Arbitre: S. Thunus. Assistance: 100.

Cartes jaunes: Dave, Laffargue, Toussaint.

Note du match: 6.

50’, sur corner, Maréchal s’impose de la tête pour crucifier Jacquet