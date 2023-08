Rencontre disputée entre deux belles équipes qui se situent parmi les outsiders de la série. Sainte-Cécile prend légèrement le jeu à son compte, mais ne parvient pas à inquiéter Bodet. Tintifontaine met le nez à la fenêtre à la demi-heure et sur un corner botté par Sindic, S. Chavée coupe parfaitement au premier poteau (1-0, 35’). Dans la foulée, à la suite d’une perte de balle de T. Tignée, Barré est accroché par Bodet dans le rectangle. Celui-ci se fait justice en prenant à contre-pied le portier local (1-1, 38’). Sainte-Cécile prend ensuite l’avantage lorsque Barré récupère et frappe en pleine lucarne pour s’offrir un doublé (1-2, 63’). Alors que R. Turk est exclu pour une seconde carte jaune, les locaux poussent et finissent logiquement par égaliser dans les derniers instants de la partie grâce à Sindic (2-2, 92’). À noter que les Céciliens ont terminé à neuf, Boulanger se faisant sortir par l’arbitre sans que celui-ci brandisse une seconde carte jaune après celle qu’il lui avait adressé quelques minutes plus tôt.

Ethe B 6 – Villers-devant-Orval 1

Première victoire convaincante pour le grand favori de la série sur un terrain en parfait état. "Nous avons eu du mal à entrer dans le match mais dès que nous avons su poser le jeu, nous avons déroulé. Notre milieu de terrain composé de Van de Woestyne, Labarbe et Zanchetta a fait la différence", précise Benjamin Noël, le gardien des Cassidjes. Le score est de 2-0 à la pause grâce à deux roses de Tinant. Malgré le but de Zanchetta au retour des vestiaires, les Verts subissent quelque peu et C. Gomez réduit le score de la tête (3-1). La fin de match est plus décousue et les locaux en profitent grâce à Hubert et Maxime Nicolas qui, repositionné en n° 9, y va également de son doublé. Notons que les Cassidjes seront privés pendant trois mois au moins d'Evan Gustin, victime d'une rupture du tendon d'Achille. Il a été opéré tout récemment.

Muno 5 – Sainte-Marie-sur-Semois 4

Les visiteurs démarrent tambour battant et mènent 0-3 après 30 minutes grâce à des réalisations du jeune Cop, de Kadiluako et Thiry. Muno ne se laisse pas abattre et revient à 2-3 juste avant la pause grâce à Bru et Philbiche sur deux offrandes de Salpetier. À la reprise, Camara égalise. Les jeunes de Sainte-Marie reprennent l’avantage sur penalty via Romani mais craquent dans le final avec de nouveaux buts de Camara et Philbiche.

Les Bulles 1 – Rossignol 4

Malgré l’ouverture du score précoce de G. Foury, le début de match est à l’avantage des Bullots qui réagissent bien en égalisant par Yahyaoui. Ils se créent les meilleures occasions, mais manquent de réalisme avec notamment deux poteaux, une latte et même un penalty manqué avant la pause. La chance des locaux est passée et Rossignol en profite pour se détacher dans ce derby grâce à deux buts de Bounnoy et M. Foury. "Après le 2e but, nous avons baissé les bras. Pour moi, le score est forcé", retient le T1 Dylan Keyngnaert.

Gérouville 5 – Marbehan 2

Alors que les festivités locales battent son plein, la première mi-temps est équilibrée (1-1, buts de M. Georges pour Gérouville et Bury pour Marbehan). Au retour des vestiaires, les hommes de Melvin Veriter reviennent avec de tout autres intentions et prennent l’avantage grâce à un nouveau but de M. Georges. Les Jaune et Noir ne lèvent pas le pied et marquent trois nouveaux buts via Clément (72’ et 89’) et la jeune recrue Tignée, avant que Bury ne marque son second but pour donner au score son allure définitive.

Etalle 3 – Saint-Mard B 0

Victoire nette et sans bavure des jeunes pousses stabuloises qui ont maîtrisé leur sujet de bout en bout. "Nous n’avons pas d’ambitions particulières, ce qui permet à notre jeune équipe de jouer de manière totalement décomplexée", souligne le coach local, Fabrice Klein. Au quart d’heure, Fl. Klein ouvre méritoirement le score (1-0). Les locaux poursuivent sur leur belle lancée en seconde mi-temps et D. Hanck en profite pour s’offrir un doublé. Le coach visiteur, Joachim Contant, regrette, lui, un "non-match total de son équipe qui n’a jamais eu voix au chapitre."

Bouillon B 1 – Florenville B 1

Un partage logique dans ce duel entre deux équipes B, mais qui laisse néanmoins un brin de frustration dans les deux camps. Florenville se ménage les plus grosses occasions en première mi-temps, mais ne parvient pas à concrétiser. Les locaux procèdent par contre-attaques et sur l’une de celles-ci, Balfroid lance Klaus, venu renforcer l’effectif B bouillonnais, qui profite d’une approximation dans la défense des Bleus pour déflorer la marque à la 68’. Malgré le terrain rendu difficile par la pluie, Florenville parvient finalement à égaliser à dix minutes du terme lorsque Wathy reprend au deuxième poteau une frappe trop croisée de Bredoumi (1-1). "Une équipe très valeureuse de Bouillon, mais la qualité du match n’est pas à retenir" souligne le coach florenvillois Ludovic Sosnowski.