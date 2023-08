Regnier avait encaissé six buts... sur les douze derniers matchs

Et pour cause, la défense gouvionne a pris l’eau comme elle ne l’avait plus fait depuis longtemps, ce dimanche. Et le malheureux Gilles Regnier n’y est pour rien. Au contraire. Non seulement il n’a rien à se reprocher sur les six buts concédés, mais il a même plutôt bien limité la casse face à une formation germanophone parfaitement huilée et bien trop costaude pour ses coéquipiers. Surprenant, ce fossé entre les deux équipes ? Pas vraiment. Raeren n’est autre que le vice-champion en titre de la division, tandis que Gouvy, faut-il le rappeler, n’a terminé que 4e du dernier championnat de P1. Et, à l’évidence, cette division d’écart existait encore ce dimanche.

Un but annulé et une belle occasion pour Burton

Sans surprise, les hommes d’Éric Vandenbon confisquent le ballon d’entrée de jeu face à des Gouvions disposés dans un très prudent 5-4-1. Il ne faut que trois minutes à La Delfa pour craquer la première allumette, mais Regnier sauve les meubles. On comprend assez rapidement que tous les espoirs des Orangés, asphyxiés dès qu’ils touchent la balle, reposent sur un contre assassin. Et ils croient avoir rempli leur objectif quand, à la 25’, Nuozzi dépose le ballon sur le crâne du grand Burton qui lobe Longaretti. Le capitaine gouvion lève les bras, mais est très vite refroidi par l’assistant, qui n’a pas hésité une seconde à lever son drapeau. Hors-jeu indiscutable.

Le but d’ouverture ne tombe, finalement, que 180 secondes plus tard. Mais à l’autre bout du terrain. Si Regnier repousse l’envoi de Bissen sur l’une des spécialités germanophones, à savoir le centre à 45° au sol, Lo Presti est à l’affût, tel un Pippo Inzaghi de la grande époque, pour conclure (0-1). Tout le monde se dit la même chose: le plus dur est fait pour Raeren. Les visiteurs sont pourtant tout près de se faire surprendre, par deux fois, avant la rentrée aux vestiaires. Nuozzi, sur une passe à la De Bruyne de Vieuxtemps, oblige d’abord Longaretti à la parade. Ensuite, c’est sur un coup franc raté du même Nuozzi que les Germanophones se font peur. Di Nicola shoote à côté du ballon, mais Burton n’en profite pas: sa demi-volée s’envole dans les nuages. Le genre d’erreur qu’il faut obligatoirement punir pour faire un résultat contre un adversaire nettement plus fort sur papier.

Quatre buts dans les vingt dernières minutes

La chance de Gouvy est passée. Car le coup de casque gagnant de Klauser au premier poteau, dès la reprise, met un terme définitif au suspense. À 0-2, le dilemme des Gouvions est le suivant: garder la même organisation pour limiter la casse ou tenter le tout pour le tout, au risque de prendre une dégelée ? Ils opteront pour la deuxième option et le paieront au prix fort en fin de match, en ramassant quatre pions au cours des 17 dernières minutes. Les arrières locaux, Gillard, Scerra et Demeuse, ont quelque peu aidé Raeren en y allant chacun leur tour de leur petite erreur individuelle. Une petite éclaircie au cœur de la tornade jaune et noir, malgré tout, avec le but de l’honneur signé Schmitz.

Six buts encaissés à domicile, en commençant le match avec cinq défenseurs et en le terminant avec son gardien comme meilleur joueur: on appelle cela le dur apprentissage de la D3. Il faudra en tirer les leçons rapidement, d’autant plus que le week-end prochain, c’est un déplacement à Habay qui attend les hommes d’Alain Colomberotto.

GOUVY: Regnier ; Georges, Scerra, Devillet, Gillard, Andrianne (66’, Demeuse) ; Grommen (54’, Zitella), Burton, Adam (79’, Schmitz), Vieuxtemps ; Nuozzi (71’, Geurde)

RAEREN: Longaretti ; Stoffels, Bernard, Bonnechère, Di Nicola ; Bissen, Klauser (77’, Thonus), Pousset ; La Delfa (60’, Bamba), Piron (44’, Laschet), Lo Presti (68’, Ngiambila).

Arbitre: Fl. Lemaire.

Assistance: 160.

Cartes jaunes: Gillard, Demeuse, Klauser.

Buts: Lo Presti (28’, 0-1) ; Klauser (50’ et 73’, 0-3) ; Bamba (75’, 0-4) ; Ngiambila (86’, 0-5) ; Schmitz (88’, 1-5) ; Ngiambila (89’, 1-6).