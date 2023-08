Pas la moindre occasion rochoise

Ce premier rendez-vous tarde à démarrer. Il faut presque attendre la demi-heure pour noter la première occasion. Une première qui se transforme d’ailleurs en but d’ouverture. "La Roche a tenté d’endormir la partie, mais nous avons réagi comme il le fallait, explique Julien Fiévet, auteur d’un but et de deux assists. Nous avons par la suite eu la maîtrise totale du match." Une maîtrise qui se concrétise rapidement par un deuxième but à dix minutes de la pause et un troisième quelques instants après la reprise. La suite verra les Coalisés poursuivre leur domination, sans toutefois se créer d’autres occasions franches. Quant aux Rochois, réduits à dix à un petit quart d’heure du terme, ils n’auront que leur courage à opposer. "En première période, nous avons été trop légers et nous laissions trop d’espace à l’adversaire. Nous devions prendre le dessus sur le milieu, on ne l’a pas fait. On ne se crée pas d’occasion, c’est problématique", analyse Jérémy Rode.

OPPAGNE: Matondo 6 ; Paquet 6, R. Bonjean 6, Cornélis 6, Polis 6 ; Raskin 6, M. Bonjean 7 (78', Piret), Guillaume 7, Filocco 6 (73', Dropsy); Joseph 6 (78', Jo. Jadot), Fiévet 7 (73', Warnier).

LA ROCHE: Lu. Lapraille 6 ; Weyders 5, L. Van Geen 5, Brisy 5, R. Bouillon 6 ; Li. Lapraille 6, G. Van Geen 6, Muller 5 (58', F. Bouillon 5), C. Dubois 5 (46', Volvert 5), M. Dubois 6 (70', Prévot), Van Der Cruys 6 (58', Remacle 6).

Arbitre: T. Picard. Assistance: 120.

Cartes jaunes: Fiévet, Filocco, G. Van Geen, Brisy.

Carte rouge: L. Van Geen (77’).

Note du match: 5.

Buts: Raskin (27', 1-0), Fiévet (35', 2-0 pen.), Guillaume (52', 3-0).

27', déviation subtile de Fiévet pour isoler Raskin dont le tir enroulé trompe Lapraille (1-0).

35', Brisy bouscule Joseph dans la surface, Fiévet transforme (2-0).

52', Fiévet déborde sur la gauche avant de servir sur un plateau Guillaume (3-0).

77', attaque trop décidée de L. Van Geen sur Joseph, carte rouge logique.