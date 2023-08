VIDEO | Messancy méritait bien mieux face à Libramont, un but annulé pour un hors jeu inexistant

La première mi-temps de deux équipes fréquemment citées comme potentielles candidates au titre a été plutôt ennuyeuse. "Probablement la pression de deux équipes qui ne voulaient surtout pas entamer le championnat par une défaite, admet Romain Ollé-Nicolle, le T1 messancéen. C’était vraiment un round d’observation."

Quatre grosses occasions pour Messancy

Après les citrons, Messancy est remonté sur le terrain avec d’autres velléités et surtout avec la volonté de placer des banderilles offensives. Le goleador Perrin, par deux fois, puis Bossenec, sur un très beau débordement de Rodrigues, ont eu des occasions quatre étoiles, mais n’ont pas réussi à les concrétiser, le gardien mauve ayant sa part de mérite dans ses deux face-à-face avec Perrin.

Si on ajoute qu’à la 89’, Menon, d’un lob astucieux, a réussi à enfin déflorer le score (but finalement annulé pour un hors-jeu discutable et très discuté), Messancy aurait sans doute dû s’imposer. "Nous étions venus pour gagner, indique le T1 ardennais Samuel Bodet, mais in fine nous sommes satisfaits de revenir avec ce point. Personne ne va ramener grand-chose de ce déplacement dans le sud."

Samuel Bodet ne peut cependant pas être satisfait de la prestation de ses troupes avec une bataille de l’entrejeu perdue et quasi aucune occasion nette en 90 minutes.

Du côté de Messancy, par deux fois en quelques jours, à Ethe en Coupe et en ouverture du championnat, on peut s’estimer mal payé de prestations convaincantes. Et entrevoir la suite avec confiance, tant les nouveaux joueurs apportent un réel plus : la défense, contrairement à la saison passée, paraît très solide (surtout si Gernon fait dans la sobriété comme hier) et l’entrejeu très équilibré. Reste à David Perrin à retrouver sa réussite de la saison passée pour exploiter au mieux ces améliorations.

MESSANCY: Benlaref 6 ; Gomes 7, Mombela 7, Gernon 6, Boelen 6 ; Monhonval 8, Flagey 6, Leoni 8 (84’, Menon) ; Rodrigues 6 (84’, Delongueville), Perrin 5, Bossenec 5 (65’, Yakhlef).

LIBRAMONT: Delme 8 ; Grandjean 5 (62’, Noppe), Robinet 6, Jerouville 7, Bourgeois 6 (62’, Destrée) ; Perreaux 5, Giboux 5, Schinckus 5 ; Roemans6, Blandin 5, Delwiche 6 (85’, Theis).

A rbitre: M. Alexandre. Assistance: 210.

Cartes jaunes: Monhonval, Rodrigues, Bourgeois, Jerouville, Gernon.

Note du match: 6.