Mais Damien Tucci, qui a aligné Theo Scheid entre les perches, était satisfait de ce point pris.

" En tant que coach, et mon homologue a dû dire la même chose, on a surtout vu un travail tactique et physique au milieu de terrain, dit le T1 de Longlier. Je trouvais que c’était un match fermé car les défenses étaient hermétiques. De mon côté, je regrette ces quelques occasions en fin de match. Avec plus de lucidité et une meilleure préparation, je suis sur que Ronan Philippe va au bout. Mais tout cela est de bon augure car on a fini la partie avec trois joueurs de 17 ans sur la feuille de match et c’est encourageant.

Un bon point ? Oui mais il faudra aussi gagner des matches et ne pas penser qu’à engranger de bons points. Aujourd’hui, c’était déjà très important de ne pas prendre de but. Et à ce niveau, on a réalisé un bon match contre une belle équipe.

Elsaute a eu la possession mais on avait préparé cela la semaine. On voulait une bonne assise derrière et pouvoir profiter de quelques miettes devant. Au final, le plan était presque parfait puisqu’on crée presque le hold-up."

Il aura fallu attendre la 38e minute de jeu pour (enfin) voir un peu d’action devant le but grâce à un envoi de Cyrian Piette dévié par le gardien de Longlier, Theo Scheid. Après le repos, Piette, encore lui, tente de trouver l’ouverture, mais son tir croisé est à nouveau repoussé par le dernier rempart. Et les changements offensifs liégeois (Lefort et Manchigov) montés en seconde période n’ont pas apporté la plus-value escomptée devant le rectangle adverse.

En face, Longlier ne parvient pas à se montrer dangereux… sinon dans les ultimes minutes de la partie. D’abord par Matheo Dufrasne puis par Ronan Philippe, tous deux fraîchement montés au jeu, qui ont manqué de lucidité, pour le plus grand bonheur des locaux. "Ce n’était pas un match exceptionnel mais ça reste le premier et je suis satisfait de mon équipe ", résume Boris Dome.

ELSAUTE: François, G. Deville, Rogister, Counet, Lecloux, Campo, Dohogne, Piette (69’, Manchigov), Schenk (66’, Lefort), B. Deville, Diane.

LONGLIER: Scheid, Wallens, Cravatte, L. Dufrasne, Roman, Lefort (61’, Philippe), Brejard, Dillembourg (66’, M. Dufrasne), Debehogne (73’, Toussaint), Lahrach, Nicolas (68’, Debue).

Arbitre: M. Guillaume.

Cartes jaunes: Campo, Wallens, Brejard.