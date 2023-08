La rencontre commence tambour battant avec deux équipes qui jouent à un rythme élevé, pas toujours avec justesse, mais avec de l’envie et une saine agressivité. La classe biberon habaysienne (treize des quinze joueurs inscrits sur la feuille avaient à peine vingt ans ou moins) tient le choc, même si on sent que dans les duels, l’expérience d’un Mamadou Faye ou d’un Émile Nospel fait la différence.

Le visage de l’équipe de Kamel Bouzoubaa n’a pas été complètement bouleversé par rapport à l’année dernière, mais deux transferts de cet été ont clairement marqué les esprits. La charnière centrale de la défense, orpheline de Quentin Gillieron, out pour la saison, est composée de Florian Parrot, qui a reculé d’un cran, et de Lahcen Aoudid, un longiligne défenseur d’un calme olympien. Il joue sobrement, sans fioriture et n’a pas fait la moindre erreur durant la rencontre. L’autre découverte est française: Nicolas Tissandier est un petit ailier de poche, bourré de technique, vif et un peu râleur. C’est lui qui a ouvert le score après un pressing jusqu’au-boutiste de Couvreur. Poncin a méritoirement égalisé sur une boulette de Parrot, avant que Mboyo ne fasse mouche d’un tir lointain.

Habay se rebelle contre plus fort que lui

Le troisième but de l’inévitable Tissandier a eu le don d’énerver les Habaysiens, peu habitués à perdre après avoir aligné les succès en P3. Ils se sont rebellés, un peu trop pour certains, et ont montré leurs muscles, parvenant à lancer des escarmouches. Ils ont montré qu’outre leur bagage technique, ils n’envisageaient pas de se laisser marcher sur les pieds.

"Ce match va les faire grandir, se réjouit leur T1 Anthony Stasi. Ils ne rencontreront pas toutes les semaines une équipe du calibre de Bleid."

"On ne s’attendait pas à un match pareil, enchérit l’arrière latéral Charles-André Heyard. On doit s’habituer à des matches où l’impact physique est aussi important."

HABAY-LA-NEUVE B: Bouche ; Heyard, Vandermaelen, Raboteur, Brevers (63', Guillaume): Kassar (67', Den Eve), Poncin, Lepère ; Kobs, Tabart, Perrad (46', Debra).

Bleid: Lott ; Nospel, Aoudid, Parrot, Uyttersprot ; Faye, Collard (46', Gomes), Couvreur ; Tissandier (68', Makaci), Mboyo, Akhdah (46', Gulin-Madarnas).

Arbitre: K. Koke-Miezi. Assistance: 80

Note du match: 6.

Cartes jaunes: Faye, Uyttersprot, Debra, Raboteur, Poncin.

Buts: Tissandier (27', 0-1), Poncin (38', 1-1), Mboyo (42', 1-2), Tissandier (50', 1-3), Mboyo (90', 1-4)

27', Tissandier arrache le ballon pour entrer dans le rectangle, Couvreur fait de même et recède le ballon à Tissandier qui le pace hors de portée de Bouche (0-1).

38', Parrot évalue mal un haut ballon et se troue. Poncin a bien suivi et en profite (1-1).

42', Mboyo tente un tir à ras de terre des 30 mètres qui fait mouche dans le petit filet (1-2).

50', Tissandier fait parler sa technique et termine en plaçant le cuir au fond des filets (1-3).

90', Mboyo s’échappe dans le dos des défenseurs et va battre tranquillement Bouche (1-4).