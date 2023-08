Le modeste promu tient le grand favori en échec

Malgré ce but éclair, pendant la première demi-heure, les joueurs d’Ethe vont imposer leur rythme. Ils s’installent dans la moitié de terrain d’Érezée, qui n’a d’autre choix que de défendre. À la 31e minute, une obstruction de Corentin Baudrie sur Aurélien Joachim offre un penalty aux Cassidjes qui reviennent dans le coup.

En fin de période, une perte de balle suicidaire de la défense centrale offre un but sur un plateau d’argent à Régis Leboutte, qui après avoir crocheté le gardien n’a plus qu’à tranquillement placer son ballon. Érezée rentre au vestiaire avec l’avantage.

En deuxième période, Ethe domine outrageusement et prend le contrôle du match en poussant sans cesse, l’équipe locale n’arrive plus à passer la ligne médiane et dégage le ballon à répétition. À l’heure de jeu, Thomas Lefort place un ballon flottant en lucarne, lobant le pauvre Thibaut Philippot qui, même s’il pouvait faire mieux, a manqué d’une dizaine de centimètres pour attraper ce ballon. Érezée rééquilibre le match sur la fin, mais les deux équipes se neutralisent mutuellement en défense et le match se termine sur un score de parité.

ÉREZÉE : Philippot 6 ; Van Massenhove 6 (71’, Prevot 7), Théodore 8, Minique 6, Baudrie 6 ; Hellin 6, Delvaux 6 (64’, Léonard 6), Böhm 6 (52’, Sevrin 6), Bodson 6, Leboutte 7 ; Lalloyer 7 (90’, Pierre).

ETHE: Reichert 6 ; Neetens 5, Grevisse 5, Petit 6 ; Lenoir 6, Aubois 6, Lefort 6, Reichling 6 (68’, Masson 6), Mendoza 6 ; Joachim 6 (68’, Donneaux 6), Collin 6.

Arbitre: B. Gillet.

Assistance: 150.

Cartes jaunes: Lalloyer, Bodson.

Buts: Lalloyer (2’, 1-0) ; Joachim (31’, 1-1) ; Leboutte (40’, 2-1) ; Lefort (64’, 2-2).

Note du match: 6.

2’, centre de Leboutte, repris par Lalloyer qui frappe à bout portant (1-0).

31’, Sur penalty, Joachim tire dans le petit filet droit pour se faire justice (1-1).

40’, Leboutte se joue du gardien d’Ethe et place son ballon en finesse (2-1).

64’, Lefort lob le gardien d’Érezée (2-2).