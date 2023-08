La parole à la défense

Si la défense a donné satisfaction, il faudra cependant apporter dans les prochaines semaines plus de soutien à Stilmant, esseulé en pointe ce samedi. "Notre objectif est de pouvoir repartir en contre et de préférence au sol, mais le pressing de Sart ne nous a pas permis de le faire aujourd’hui", ajoutait Noah Mathot.

Du côté des visiteurs, Pierre Lejeune, arrière central lui aussi, aura passé une soirée assez tranquille, si l’on excepte bien sûr ce choc sur la première action (voir ci-contre): "Le point positif est de commencer la saison par une clean sheet et sans concéder la moindre occasion de plein jeu. On a vite compris que Chaumont allait jouer pour un point, et ils l’ont obtenu. Nous avons beaucoup travaillé en préparation sur le jeu de transition, mais actuellement, tout ça manque encore de tranchant et de vitesse d’exécution pour casser les lignes adverses."

Même constat pour Quentin Faymonville, qui lance un peu avant l’heure de jeu Mehmeti devant la défense, ainsi que son joker de luxe "Dodo" Beaujean à l’assaut du mur bleu. Si ce dernier a semé la panique sur ses deux premières actions, la suite de son match aura été plus difficile, la faute à un retard de préparation qui justifie le choix de départ de son coach, Quentin Faymonville. Le mot de la fin pour ce dernier: "J’ai aligné les onze qui le méritent actuellement le plus. Il aura manqué ce petit but qui aurait obligé Chaumont à se découvrir. Je reste néanmoins confiant pour la suite étant donné les qualités de mon groupe, que nous avons aussi renforcé quantitativement."

CHAUMONT: Goosse 7 ; Reyter 6, Wattiaux 6, Mathot 6, Bouchat 7 ; Deom 6, Lhoas 5, Pierre 6 (67’ Colback), Ben Hamza 5, Broeckaert 5 ; Stilmant 5.

SART: Prince 6 ; Vissers 6, Lejeune P. 7, Tilkin 6, Rensonnet 6 ; Barry 5 (55’, Mehmeti 6), Barbette 5, Murtezi 5 ; Shabani 5 (55’, Beaujean 5), Lejeune T. 6 (69’ Lannoy), Lauwers 6

Arbitre: M. Collin. Assistance: 75.

Cartes jaunes: Deom, Reyter, Prince, Lhoas.

Note du match: 4