Coupe de Belgique : Habay passe avec la qualité, les tripes et Bartholomé

Demandez aux Libramontois, Virtonais ou Baudets, les derniers adversaires provinciaux d’une D1, si leurs confrontations face à un de ces clubs phare (Standard, Genk ou Malines) ne constituent pas des souvenirs inoubliables voire un des sommets de leur carrière.

Au terme d’un nouveau match solide, face à une formation de qualité, Habay et ses supporteurs ont connu, lors de la séance des tirs au but, ce sublime frisson samedi soir. Un succès qui soulage, qui émerveille et qui, tout en espérant un succès sur Meux en 1/32 de finale (et donc la perspective de défier une D1 A ensuite), ouvre des perspectives plus qu’intéressantes pour le championnat. Habay possède les armes pour jouer la gagne: sa mentalité, la qualité de sa condition physique, son homogénéité l’ont démontré lors de ses dernières sorties.

Le bonheur, vous l’imaginez, a atteint son paroxysme au terme de la série de tirs au but. Simon Poncelet, présent en spectateur au match (petite contracture), partageait le bonheur de ses équipiers en espérant les aider plus concrètement lors du duel face aux Meutîs.

Dans cette rencontre, les 22 acteurs ne sont pas d’humeur badine et on voit directement que les Flandriens, belliqueux et rouspéteurs, ne sont pas venus pour visiter la grande forêt d’Anlier toute proche. Le pressing est aussi dense que constant. Et dans ce jeu stratégique d’échec, ce sont les Luxembourgeois qui vont le mieux tirer leur épingle de ce jeu de qualité incontestable. On croit, après le quart d’heue que Copette va ouvrir les portes du firmament, mais c’est sans compter sur Demets qui supplée son gardien à même la ligne. Puis c’est Lamotte qui concrétise encore cette domination mais son envoi frôle le poteau d’un Verbrugge qui semblait battu. Audenaerde, sans doute surpris par la qualité de son adversaire, ne trouve pas la faille dans la toile d’araignée tissée autour d’un Reyter sécurisant. Et Bartholomé se met déjà au diapason avant la pause en se jetant dans les pieds de Demets.

Il ne manque qu’un but à cet Habay, vraiment pas pingre de ses efforts, pour jouir du prix de ceux-ci. Un tir à la retourne de Molinari viendra encore lécher le poteau visiteur avant que les hommes de Petit accusent un petit coup de mou. Audenaerde prend clairement les commandes du match et l’ascendant après l’heure. Mais, c’est une forteresse inexpugnable qui s’érige pour faire le gros dos. Et c’est Ansion qui devra suppléer Batholomé pour empêcher la tête de Demets encore de franchir la ligne.

Bartholomé stoppe deux tirs au but

Seul regret pour ce croustillant débat: l’absence de buts. Mais une absence justifiée par la qualité de l’organisation et la solidité des défenses. Les échanges s’équilibrent dans ces prolongations. Bartholomé se mettra encore en vitrine en plongeant avec à propos sur un envoi de Mestdagh.

La plus grosse alerte pour Habay sera cet envoi sur le piquet de Demets (107’) Un dernier corner gagné par Molinari fera se lever toute l’assemblée, en vain ;

La loterie des tirs au but s’avère donc inévitable avec le frisson qu’elle procure. Ce sera donc une onde de bonheur qu’elle procurera aux Habaysiens, comme face à Geel quinze jours plus tôt. Au terme des cinq premiers tirs, ce sera 4-4. Les deux portiers ayant stoppé un tir (celui de Molinari pour Habay). Puis Gillet convertira son envoi avant que Bartholomé ne stoppe celui de Vande Wiel. Habay jubile et prolonge sa belle aventure.

HABAY: Bartholomé, Vialette, Reyter, Moutschen, Ansion, Léonard (105’, Monaville), Déom (68’, Gillet), Lamotte (85’, Toussaint), Serwy, Copette (75’, Thomas), Molinari,

AUDENARDE: Verbruggen, Van De Wiel, Dewaele, Jouquin, Van Meenen, Martens (65’, Vandenborre), Dmets, Mezine, Vandenheede (76’, Lyssens), Spileers (108’, D’hondt), Mestdagh.

Arbitre: A. Delaye. Assistance: 200.

Cartes jaunes ; Moutschen, Lamotte, Dewaele, Jourquin, Demets.

Cartes rouges : Serwy (113’); Mestdagh (2CJ, 113’)

Tirs au but: Thomas 1-0 ; Demets 1-1 ; Moutschen 2-1 ; Van Meenen 2-2 ; Toussaint 3-2 ; Vandenborre 3-2 ; Molinari 3-2 ; Mezine 3-3 ; Reyter 4-3 ; Jouquin 4-4 ; Gillet 5-4 ; Van De Wiel 5-4.